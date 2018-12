Volgens Bert van Leeuwen draait zijn nieuwe EO-programma Je geld of mijn leven, waarin via crowdfunding geld opgehaald wordt voor vier ernstig zieke mensen, niet alleen maar om geld.

"Dit is geen show natuurlijk. 'Meld je aan en geef!' Dat willen we absoluut niet uitstralen. We willen een gezicht geven aan mensen die buiten ons systeem vallen en hopen hen te helpen", aldus Van Leeuwen in het AD.

In de eerste uitzending op 12 december op NPO 1 (20.30 uur) vertellen de patiënten, wiens behandeling niet vergoed wordt door hun zorgverzekeraar, over het doel van hun crowdfundingsactie en worden kijkers opgeroepen om geld te doneren. Vervolgens volgt Van Leeuwen de patiënten een half jaar lang tijdens belangrijke momenten.

Volgens de presentator hoopt de EO met Je geld of mijn leven een brede discussie teweeg te brengen over de zorg in Nederland. "Zonder daar stelling in te nemen. Al vind ik wel dat we ervoor moeten zorgen dat we elkaar beter helpen.''

Van Leeuwen zegt dat hij heeft geprobeerd zo objectief mogelijk te zijn tijdens het maken van het programma, maar geeft toe dat dat soms moeilijk is. "Betrokkenheid geeft ook een gevoel van verantwoordelijkheid. Dus je raakt je onafhankelijkheid sowieso een beetje kwijt."

De redactie van het programma heeft van tevoren besproken met de vier patienten dat er een kans is dat er weinig geld binnen zal komen. "In dat geval zal ik kijken hoe ik met mijn bekendheid en netwerk toch een beetje kan helpen'', aldus de presentator.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kocht het tv-format vorig jaar aan op de beurs MIPTV in Cannes.