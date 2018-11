Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Nienke Plas.

Na het wegstemmen van Stijn Fransen vorige week, waren de bekende Nederlanders ineens flink in de minderheid op het eiland: Loïza Lamers en Steven Brunswijk begonnen de aflevering immers op het finalisteneiland.

Plas deed nog een laatste verwoede poging om haar eigen hachje te redden en probeerde een afspraak te maken met Gregory Sedoc, maar tijdens de eilandraad werd al snel duidelijk dat het niet meer mocht baten.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik was echt in shock. Ik ben echt weggebonjourd, dacht ik op het moment dat al die stemmen voor mij uit die vaas kwamen. Het was niet echt een verrassing natuurlijk, dat ze op mij wilden stemmen, maar ik hoopte dat ik mezelf nog kon redden door een afspraak met Gregory. Nou, niet dus."

"Toen ik wegliep, werd ik opgevangen door de deelnemerbegeleider, die je tijdens je deelname echt heel stom vindt, maar toen was ik zo blij om haar te zien. Het was heel fijn om 'gewoon' met haar te kunnen praten. Iedere keer als ik haar op het eiland zag, kon ze me niets vertellen over wat er gebeurde in de buitenwereld. Het is namelijk niet de bedoeling dat we gesprekken voeren die ons uit de Robinson-bubbel halen. Zei je: 'Lekker luchtje heb je op, wat is het?', zei ze: 'Daar kan ik helaas niks over vertellen. En dat dan iedere keer, op echt alles."

"Mijn zoontje weer zien, was echt het fijnste van alles. Eerst op een video en later weer thuis. Als je daar zit, besef je echt hoeveel je van je kind houdt. Ik denk dat iedere ouder dat herkent. Het maakt niet uit hoe oud je kind is, je loopt over van liefde voor je kind."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Dat Greg er uiteindelijk voor koos om met de groep mee te gaan. Op het moment dat ik dat doorhad tijdens het tellen van de stemmen wilde ik hem ook echt iets aandoen. Tijdens het terugkijken gisteren trouwens weer. Maar goed, dat gaat ook wel weer over, omdat je weet dat dit het spel is. Hij speelt het spel en is daarom hard, slinks."

"Mensen zeggen steeds tegen mij dat ze niet echt hoogte van hem krijgen, dat ze hem een beetje sneaky vinden overkomen. Ik snap dat wel, want je ziet als kijker maar zo weinig. Misschien 20 procent van alles wat wij daar deden en meemaakten zie je op televisie terug. Terwijl we daar natuurlijk de rest van de tijd ook zitten en dan met elkaar aan het dollen zijn en met elkaar praten. Ik weet dat Greg niet echt zo is, ik weet dat het 't spel is. Je komt niet zo ver in je carrière, ook niet in de sportwereld, als je echt achterbaks bent of echt gemeen bent. Dan val je door de mand."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had het eerder tactisch kunnen spelen. Dat ik dan in de laatste aflevering me bedenk dat ik moet doen alsof ik zelf weg wil, zodat ze niet te veel stemmen gebruiken. Zulke dingen had ik eerder kunnen doen. Dan was ik - denk ik - wel verder gekomen. Echt het spelletje meespelen en opletten hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze met elkaar bespreken."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Ik heb gezegd dat ik even wat minder wilde plaatsen en even wat rust wilde nemen. Iedereen geloofde dat wel. Ik heb van tevoren negen video's opgenomen die in die tijd geplaatst zijn door mijn manager. Maar uiteindelijk hadden de mensen het gewoon door, hoor. Dan zeiden ze dingen als: 'Zo schrijf jij niet, dit is Nienke niet!' Wat dus wel klopte. Leuk om te merken dat mensen je dan zo goed kennen dat ze dat meteen zien. En ook leuk dat ze me meteen linkten aan Expeditie Robinson en dachten dat ik daar dan wel aan mee zou doen."

"Ik ben echt helemaal leeg naar het eiland gegaan door al die opnames. Was compleet uitgeleefd door alles. Op het eiland ontdekte ik hoeveel stress je om niks hebt in de 'gewone wereld'. Daar was ik helemaal zen op een gegeven moment, ik probeer dat nog steeds wel vast te houden. Ik heb de boel er in ieder geval leren relativeren: dingen kunnen groter lijken dan ze eigenlijk zijn."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Steven. Ik had van tevoren toch een mening over hem, dacht lager over hem dan hij is. Dat komt door zijn artiestennaam (Braboneger, red.). Ik dacht dat hij het oké vond om zichzelf constant belachelijk te maken. Dat bleek helemaal niet het geval. Het is een onwijs leuke, grappige man."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Nu Greg ook naar de niet-BN'ers leunt, vrees ik voor Loïza. Ze is onwijs sterk, dus het zou voordelig zijn haar eruit te stemmen. En het is ook makkelijk: de niet-BN'ers zijn gewoon met meer."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Dominique (Hazeleger, onbekende Nederlander, red.). Gisteren heeft ze weer de proef gewonnen en hiervoor ging ze ook al als een speer natuurlijk. Ze zit er onwijs goed in. Robin (Bakker, onbekende Nederlander, red.) trouwens ook, hij blinkt echt uit in de spellen."