2018 is een jaar waarin veel presentatoren overstapten naar een andere omroep. Onder anderen Albert Verlinde, Gerard Ekdom en Paul de Leeuw vonden het afgelopen jaar een nieuwe werkgever. NU.nl zet alle mediatransfers van 2018 op een rij.

Van publiek naar commercieel

Paul de Leeuw

Paul de Leeuw is sinds 1990 werkzaam bij de VARA (later BNNVARA), waar hij zijn debuut maakt met het programma De Schreeuw van de Leeuw. In juni maakt hij bekend over te stappen naar RTL. "Ik vind het heel eng", vertelt de presentator destijds in RTL Late Night over zijn overstap. "Er zijn meer mensen weggegaan. Wat ik belangrijk vind: je moet verzuring tegengaan bij jezelf. Ik kreeg zo veel energie van nieuwe dingen." De presentator gaat op de zender plaatsnemen in de jury van Holland's Got Talent en krijgt vanaf april de personalityshow De Nummer 1 Show, een programma dat gaat over personen die ooit ergens nummer één in zijn geweest of ergens nummer één in willen worden.

De Leeuw tekent zijn contract bij RTL.

Gerard Ekdom

Na twintig jaar voor de publieke radio te hebben gewerkt - hij was zeventien jaar te horen bij NPO 3FM en nog drie jaar bij NPO Radio 2 - maakt Gerard Ekdom in april bekend de overstap te maken naar Radio 10. Hij zegt zich naast zijn werk als presentator ook te willen ontwikkelen als ondernemer. Bij de publieke omroep zouden er op dat gebied minder kansen liggen. "Ik kijk uit naar een ochtendprogramma op Radio 10, de zender die alles in zich heeft om nog verder te groeien. Daarnaast krijg ik bij Talpa Network de kans om mijn creativiteit in andersoortige producties tot leven te brengen." Sinds augustus presenteert Ekdom het programma Ekdom in de Morgen.

Katja Schuurman

In mei tekent Katja Schuurman een contract bij RTL, na vier jaar gewerkt te hebben voor KRO-NCRV. Voor de NPO maakte de presentatrice programma's als Katja's Bodyscan, Memories en 3 op Reis. Daarnaast was de actrice te zien in series als Noord-Zuid, Schaep Ahoy en had ze de hoofdrol in Vlucht HS13. Schuurman gaat ook programma's ontwikkelen voor de tv-zenders van RTL, alsook voor Videoland.

Domien Verschuuren

Net als collega Ekdom verruilt Domien Verschuuren in 2018 de publieke omroep voor de commerciële. In juni maakt hij bekend een middagprogramma te gaan maken op Qmusic. Hij was sinds 2006 in dienst bij de NPO. 1 oktober maakt hij zijn eerste middagshow op de commerciële zender. "Ik heb echt naar dit moment uitgekeken", vertelt hij in zijn eerste uitzending. "Ik heb twaalf jaar op een ander station radio gemaakt en was in die tijd weleens jaloers op de overkant. Het gras is altijd groener aan een andere kant, maar in mijn geval was het gras rood. Ik moest een keer naar Qmusic."

Twan Huys

Een van de meestbesproken mediatransfers in 2018 is die van Twan Huys. Eind februari wordt bekend dat Humberto Tan stopt als presentator van RTL Late Night en dat Huys zijn opvolger wordt, waarmee gelijktijdig bekend wordt gemaakt dat de Nieuwsuur-presentator een overstap maakt naar de commerciële omroep. Na de zomerstop is Huys voor het eerst als host van de talkshow te zien, maar de kijkcijfers vallen tegen en de presentator krijgt veel kritiek te verduren.

Michiel Veenstra

In navolging van Verschuuren stapt ook Michiel Veenstra over naar de commerciële omroep, na dertien jaar voor voor de publieken te hebben gewerkt. "Na dertien jaar 3FM wacht een prachtig nieuw avontuur op mij waar ik ontzettend veel zin in heb", aldus Veenstra. Hij doelt hiermee op zijn nieuwe functie als programmadirecteur bij de nieuwe zender KINK. "Alles wat je daar gaat horen, valt onder mijn verantwoordelijkheid. Op het radiostation ga ik de ochtendshow verzorgen, verder ben ik het aanspreekpunt voor de podcast, stemmen die je op de zender hoort en de playlist." KINK, dat tot eind 2011 bestond, wordt per februari 2019 nieuw leven ingeblazen.

Vivienne van den Assem

De presentatrice maakt in juni bekend te stoppen bij WNL als gezicht van Goedemorgen Nederland. Ze maakt de overstap naar RTL, waar ze nu een van de vaste presentatoren is van RTL Boulevard. Het is nog niet bekend welke programma's Vivienne van den Assem nog meer gaat presenteren.

Jan Versteegh

Na vijf jaar gewerkt te hebben voor BNNVARA maakt Jan Versteegh begin september bekend per 2019 in dienst te treden bij Talpa. De presentator gaat studioshows presenteren voor de zenders van de omroep en maakt met Verlinde een dagelijks entertainmentprogramma.

Van commercieel naar publiek

Rick van de Westelaken

De presentator werkt nog geen twee jaar bij SBS, als hij aankondigt weer terug te keren naar de publieke omroep. Van de Westelaken presenteert daar sinds mei het dagelijkse nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag en is begin 2019 te zien als opvolger van Art Rooijakkers in Wie is de Mol?. De presentator was al langere tijd met AVROTROS in gesprek over een eventuele overstap. "Dit soort dingen gebeurt niet van de een op de andere dag, dus ik was al benaderd door AVROTROS om eens te komen praten over programma's, EenVandaag in het bijzonder. Dus ik was al met ze aan het babbelen en toen bleek toch dat het er naar uitzag dat Art zou vertrekken."

Van commercieel naar commercieel

Johnny de Mol

Sinds 2013 werkt Johnny de Mol voor RTL, maar in maart maakt de presentator bekend terug te keren naar SBS. De Mols overstap naar het tv-bedrijf van zijn vader betekent ook de comeback van het programma Waar is de Mol?, dat van 2008 tot en met 2013 te zien was bij Veronica en SBS6. "Ik heb heel fijne jaren bij RTL 4 achter de rug en ik ben dankbaar voor alle kansen die ik daar heb gekregen", zegt De Mol, die bij RTL onder meer Holland's Got Talent en Johnny Into The Wild presenteerde.

Gordon

Gordon tekent in juli een contract van vijf jaar bij Talpa Network. De twee zullen in samenwerking verschillende multimedia-formats ontwikkelen. Het debuut van Gordon bij SBS6 staat gepland voor januari 2019. De presentator was zestien jaar werkzaam bij RTL, waarin hij onder meer de programma's Gillend naar huis, Gordon & Joling over de Vloer en zijn eigen trouwshow Gordon Gaat Trouwen... Maar Met Wie? maakte.

Albert Verlinde

De voormalig RTL Boulevard-deskundige maakt in september bekend een contract te hebben getekend bij Talpa, waar hij zeker twee jaar zal aanblijven als presentator. Albert Verlinde krijgt samen met Jan Versteegh een dagelijks entertainmentprogramma op SBS6. Zijn werk als directeur van Stage Entertainment komt door zijn nieuwe baan niet in gevaar, stelt Verlinde in het AD. "Ik ga het drukker krijgen, maar ik weet al hoe het voelt om die twee bezigheden te combineren. Dat hectische is wel weer lekker. Bovendien, ik heb alle detectives op tv nu wel zo'n beetje gezien, hoor."

Shelly Sterk

Per februari stapt de presentatrice over van RTL naar SBS en verruilt Boulevard hiermee in voor Shownieuws. "Na een mooie tijd bij RTL kijk ik enorm uit naar dit nieuwe avontuur! Ik vind het te gek dat ik bij SBS6 de kans krijg om onder andere Shownieuws en Marktplaats te presenteren", aldus Shelly Sterk.

Presentatoren Voetbal Inside

Het Voetbal Inside-team maakt eind maart bekend dat Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp na de zomer overstappen naar Veronica. Vanaf 10 augustus was de eerste aflevering van Veronica Inside te zien. Het presentatiedrietal hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken over de overstap. "De onderhandelingen met John over onze overstap naar Talpa waren binnen twintig minuten gepiept", vertelt Genee in gesprek met de Volkskrant. De openingsaflevering trok 674.000 kijkers, een vergelijkbaar aantal met het kijkersaantal van Voetbal Inside.

Lodewijk Hoekstra

De voormalig Eigen Huis en Tuin-presentator verhuist van RTL naar SBS, omdat hij het gevoel heeft dat hij bij RTL te weinig ruimte kreeg. Op SBS presenteert Lodewijk Hoekstra nu De Grote Tuinverbouwing. "De groene sector is niet altijd groen, ik ben een man met een missie, snap je", liet de tuindeskundige in juli weten aan NU.nl. "Doordat ik bij RTL niets met die missie kon doen, ben ik gestopt. Ik ben daarom heel blij dat ik bij SBS wél die erkenning krijg."

Hélène Hendriks

In juni wordt bekend dat Hélène Hendriks in Talpa TV een nieuwe werkgever had gevonden. Bij Veronica presenteert de sportpresentatrice afwisselend met Genee de uitzendingen van de Champions League op dinsdag- en woensdagavond. Hendriks werd hiervoor persoonlijk benaderd door John de Mol, de eigenaar van Talpa TV.