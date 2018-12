Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Film: John Wick

20.30-22.30 uur op RTL7

Ex-huurmoordenaar John Wick zint op wraak nadat iemand de hond van zijn overleden vrouw doodt en zijn auto steelt. Keanu Reeves bewijst in John Wick dat je op je vijftigste nog niet te oud bent om de hoofdrol te spelen in een actiefilm.

Misdaadserie: LOIS

21.25-22.55 uur op NPO 1

De Alkmaarse rechercheur Lois Elzinga (Noortje Herlaar) krijgt iedere week met een andere mysterieuze zaak te maken, maar ze wordt ook achtervolgd door een duister geheim. Deze thrillerserie is gebaseerd op de boeken die Simone van der Vlugt tussen 2012 en 2014 schreef.

Documentaire: 2Doc: Back to the Taj Mahal Hotel

22.55-0.15 uur op NPO 2

Het doel van de daders was om een 'Indiaas 9/11' aan te richten, maar de aanslag op het Taj Mahal Hotel in Bombay leverde 'slechts' 174 doden op. Vijf nabestaanden én een van de daders vertellen over die noodlottige nacht eind 2008.

Dramaserie: The Resident

20.35-22.25 uur op FOX

Een student medicijnen leert veel, maar in al die boeken staat niet hoe men een hartoperatie moet uitvoeren bij een te vroeg geboren baby wanneer de elektriciteit is uitgevallen en er geen apparatuur beschikbaar is.

Film: Collateral

22.30-1.00 uur op RTL7

Op een slechte nacht stapt de ijskoude killer Vincent (Tom Cruise) in de taxi van Max (Jamie Foxx) met de vraag of hij hem naar zes adressen wil brengen. Hij gaat dit ritje zijn hele leven niet vergeten, als hij tenminste in leven blijft.

