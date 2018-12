Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Annie M.G. Schmidt

20.25-21.00 uur op NPO2

Jonathan van Duijn is de kleinzoon van Annie M.G. Schmidt. In deze serie gaat hij op zoek naar het verhaal achter het werk van zijn oma. In deze eerste aflevering vertrekt Jonathan naar Annies geboortegrond in Zeeland.

Film: Hellboy II: The Golden Army

20.30-22.45 uur op RTL 7

Hellboy II, met Ron Perlman in de hoofdrol, is een sterk vervolg op het eerste deel uit 2004. De rollen van de andere acteurs mogen zeker niet onderschat worden, maar hun verhaallijn is deze keer van ondergeschikt belang.

Reality: Bad Habits, Holy Orders NL

20.25-21.15 uur op NPO3

Vijf jonge vrouwen moeten het in Bad Habits, Holy Orders NL tien dagen doen zonder telefoon, alcohol, mannen en sigaretten. Een stel zusters van het Casa Carmeli-klooster begeleidt hen.

Realityprogramma: Waar is de Mol?

20.30-21.30 uur op SBS6

Johnny de Mol trekt in een nieuwe Waar is de Mol? naar Tanzania en Zanzibar, op verzoek van kandidaat Jorik Scholten, beter bekend als Lil' Kleine. Hij neemt zijn verloofde Jaimie én zijn vader mee op reis.

Film: Ghost in the Shell

21.00-23.05 uur op Veronica

Als het om Japanse animatie gaat, is Ghost in the Shell - die in november naar Netflix kwam - een voorbeeld. Toen Scarlett Johansson als niet-Japanse werd gecast als cyborg Major, waren de klachten niet mals. Hoewel de inspiratiebron met respect wordt behandeld, verliest deze variant veel van de diepgang van de anime uit 1995.

