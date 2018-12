Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Typisch Klarendal

19.20-19.55 uur op NPO 2

In Arnhem ligt de wijk Klarendal, ingeklemd tussen Spijkerkwartier en St. Marten. Een greep uit de krantenkoppen van deze maand: 'Autobrand in Klarendal mogelijk aangestoken' en 'Drugsoverlast Klarendal neemt weer toe'. Met een twaalfdelige reeks krijgen we een inkijk in de wijk.

Documentaire: 2Doc: Doof kind

20.25-21.40 uur op NPO 2

Een mooi, interessant portret van de dove Tobias die zijn draai in het leven heeft gevonden. Tobias geeft met de nodige humor inzicht in en kijk op de wereld waarin hij als docent Nederlandse gebarentaal de horende studenten zijn taal en cultuur leert kennen. De documentaire won de publieksprijs op IDFA 2017.

Korte film: Duivelse dilemma's

22.55-23.45 uur op NPO 2

Rechercheurs doen alles om een bekentenis uit een vermeende Somalische terrorist te peuteren. Ze willen hem (Adam Kissequel) langer vasthouden wanneer de tijd dringt, maar hard bewijs ontbreekt. Een waargebeurd misdaadverhaal.

Reportage: Tygo in de GHB

21.20-22.10 uur op NPO 3

"We geven GHB-gebruikers een gezicht", zegt Tygo Gernandt over zijn vierdelige serie die het massale gebruik van de drug GHB in Noord-Brabant belicht. GHB is goedkoop en makkelijk verkrijgbaar, discreet in het gebruik en verslavender dan heroïne. Gernandt loopt mee met gebruikers én dealers.

Documentaire: Dennis terug naar de provincie

22.10-23.10 uur op NPO 3

Nederland is groter dan Amsterdam. Met die gedachte neemt Dennis Schouten in deze eenmalige special vier BN'ers vanuit de Randstad mee terug naar hun wortels in de provincie en brengt hij een ode aan het leven buiten de grote steden.

