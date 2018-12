Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentairereeks: How to be Gay

21.10-22.00 uur op NPO 2

Margriet van der Linden is in China waar homoseksualiteit een groot taboe is. Volgens veel Chinezen bestaat het niet eens. Tijdens een cruise komt een aantal mensen uit de kast, tot ontsteltenis van de aanwezige familie. Van der Linden praat met ze om te vragen waarom.

Film: Alles is liefde

20.20-22.20 uur op NPO 3

Een romantische comedy van Nederlandse bodem met een sterrencast en veel verhaallijnen die met elkaar verweven zijn. De film kreeg een Gouden Kalf voor beste Nederlandse speelfilm in 2008.

Documentaire: Earth: One Amazing Day

20.35-22.05 uur op NPO 1

Deze natuurdocumentaire volgt voor 24 uur de reis van de zon, die een geweldige kracht uitoefent op het leven van alle dieren op de planeet die we ons thuis noemen. Met nieuwe technologie, fascinerende timelapses en drones wordt de kijker meegezogen in de wereld van de dieren.

Realityprogramma: Hello Goodbye

22.05-22.55 uur op NPO 1

Joris Linssen staat weer met camera en microfoon op Schiphol en treft daar onder anderen een moeder die vertelt over de moord op haar zoon in Zuid-Afrika. Verder wacht een trotse moeder op haar dochter, die door een ongeluk een hersenbeschadiging opliep.

Film: Jackie

21.20-23.00 uur op Canvas

Natalie Portman schittert in deze indrukwekkende biopic van First Lady Jacqueline 'Jackie' Kennedy. De film volgt haar turbulente leven nadat president John F. Kennedy werd vermoord. Hoe gaat ze om met trauma, rouw en haar kinderen?

