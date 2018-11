Margriet van der Linden start vrijdag met de serie How to be Gay bij KRO-NCRV. De presentatrice hoopt dat het programma bij kijkers tot acceptatie van homoseksuelen leidt en een opmaat is naar verplichte lesstof op scholen.

"Kinderen leren over de burgerrechten en over de slavernij, maar waarom niet over homoseksualiteit als onderdeel van de geschiedenisles of maatschappijles? De wetgeving, de ontwikkeling van de homobeweging. Het belang van informatie hierover is groot én nodig", zegt Van der Linden in het AD.

De 48-jarige presentatrice is zelf al langere tijd uit de kast en schreef met De Liefde Niet een niet-autobiografische roman over haar streng gereformeerde jeugd en haar geaardheid. Van daaruit is het idee ontstaan voor de documentairereeks How to be Gay.

"Na mijn boek kreeg ik honderden reacties. Verhalen over herkenbaarheid, over hoe het is om gay te zijn. Of over de periode voor de coming-out, waarin je ongefilterd meekrijgt hoe de omgeving denkt over dit thema. Grof vaak. Nee, geen leuke verhalen. Hier moet ik iets mee, dacht ik."