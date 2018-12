Arie Boomsma stopt met de presentatie van het Net5-programma Grenzeloos Verliefd. De sportschoolhouder doet dat vanwege tijdgebrek.

Boomsma, die donderdag een derde sportschool opende in Amsterdam, vertelt dat het reizen voor Grenzeloos Verliefd niet meer samenging met de rest van zijn activiteiten. "Jammer, maar dat lukt gewoon niet meer", zegt de 44-jarige Boomsma in gesprek met Shownieuws.

Bovendien gaat de presentator na ruim negen jaar weer samenwerken met de EO, de omroep waar hij destijds met veel tumult vertrok, nadat hij schaars gekleed op de cover van de eerste editie van het blad L'Homo prijkte.

Boomsma gaat voor de EO een docuserie maken. Hij noemt zijn comeback bij de EO "leuk en spannend". "De onderwerpen waar ik mee bezig ben daar, zijn spannende onderwerpen. Daar was destijds, toen ik daar zat, geen ruimte voor", aldus Boomsma.

"Ik vind het zo mooi om te zien dat de EO daarin ook ontwikkeld is en dat we nu weer gaan samenwerken, terwijl het beeld een beetje was dat we ruzie hadden. Dat was niet zo."