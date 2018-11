​Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Floortje en de Ambassadeurs

22.25-23.10 uur op NPO 1

Ruim 1,6 miljoen kijkers zagen hoe Floortje Dessing tijdens haar vorige programma in Jemen moest schuilen. Met haar nieuwe programma bezoekt Dessing ambassades over de hele wereld en werkt ze een weekje mee. Ook neemt ze een kijkje in de privélevens van ambassadeurs. Vanavond is Dessing in Rusland bij de eerste vrouwelijke Nederlandse ambassadeur, Renée Bos-Jones.

2Doc IDFA Primeur: But Now Is Perfect

20.25-21.25 uur op NPO 2

Domenico Lucano was burgemeester van het Italiaanse dorp Riace. Hij werd bekend toen hij de leegloop en de vergrijzing van zijn dorp tegenging met de opvang van vluchtelingen. Toen de subsidies werden stopgezet, brak de (politieke) chaos uit.

Documentaire: #followme

20.55-21.55 uur op NPO 3

Op Instagram is een compleet nieuw verdienmodel ontstaan; likes en volgers zijn keiharde valuta geworden. En als je die likes en volgers niet kunt krijgen, dan koop je ze gewoon. Maar ten koste van wat? Nicolaas Veul onderzoekt in #followme de wereld van boostboys, bots, shout-outs en betaalde likes uit Rusland.

Reportageserie: Keuringsdienst van Waarde

20.25-21.55 uur op NPO 3

Iedere supermarkt bakt stokbroden tegenwoordig vers in de winkel af, maar toch zit er veel verschil tussen de broden. Dat komt door een belangrijk ingrediënt: tijd. Een verhaal over langzaam bakken en snelle winst.

Kijk je graag naar programma's over eten? Bekijk dan de vijf beste docu's over eten bij Netflix.

Film: The Intern

20.30-23.05 uur op Net5

De zeventigjarige weduwnaar Ben (Robert De Niro) vindt het maar niks om gepensioneerd thuis te zitten en solliciteert naar een functie als stagiair bij het bedrijf van Jules (Anne Hathaway). Ben bewijst dat hij, ondanks zijn leeftijd, erg waardevol kan zijn voor het team. Jules en Ben bouwen een bijzondere relatie op.

Bekijk ook alle nieuwe films en series die in november uitkomen op Netflix.