Paul Witteman stopt eind dit jaar op eigen verzoek met de presentatie van Buitenhof. Hij wordt opgevolgd door journalist Hugo Logtenberg.

De 72-jarige Witteman presenteerde het politieke discussieprogramma tussen 1995 en 2006 en daarna weer sinds 2014. Op 9 december is zijn laatste uitzending.

Logtenberg gaat Buitenhof presenteren naast zijn werk als onderzoeksjournalist voor NRC. Eerder was hij onder meer werkzaam voor Het Parool.

"De live-uitzendingen van Buitenhof zijn op de zondagmiddag, maar diezelfde middag presenteer ik ook al het liveprogramma Podium Witteman. Twee liveprogramma's achter elkaar is iets te veel van het goede", zegt Witteman in een reactie.

"Bovendien wil ik me ook graag op andere tv-bezigheden kunnen blijven richten, zoals onlangs het televisietweeluik Uit coma."

BNNVARA is Witteman 'zeer erkentelijk' voor jarenlange presentatie Buitenhof

Gert-Jan Hox, contentdirecteur van BNNVARA zegt Witteman "zeer erkentelijk" te zijn voor zijn jarenlange bijdrage aan Buitenhof. "Gelukkig blijft hij behouden voor BNNVARA. We zijn al met hem in gesprek over een nieuw programma."

Witteman was ook jarenlang te zien in het actualiteitenprogramma Pauw & Witteman, dat hij samen met Jeroen Pauw presenteerde. In 2014 stopte dat programma, waarna Pauw alleen verder ging.