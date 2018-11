Freek Vonk, Peter R. de Vries, Ali B, Dafne Schippers, Marco Borsato en Youp van 't Hek laten zich in Saved by the Bell aan de tand voelen door een schoolklas. Het programma komt oorspronkelijk uit Frankrijk, waar ook de Franse president Emmanuel Macron meedeed.

Talpa TV maakte donderdag de eerste van de in totaal zestien BN'ers bekend die deelnemen aan het nieuwe SBS-programma.

In Saved by the Bell stelt een schoolklas met kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud vragen. Ook onderwerpen de kinderen de BN'ers aan opdrachten zoals een dictee of conditietest.

Het format is inmiddels verkocht aan tv-zenders in Brazilië, Mexico, België, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Libanon, Polen en Italië en ook aan diverse landen in het Midden-Oosten. Saved by the Bell wordt vanaf januari uitzonden op SBS6.