Naar de eerste aflevering van het derde seizoen van André Hazes: Ik Haal Alles Uit Het Leven, de reallifesoap van de zanger, keken woensdagavond 700.000 mensen.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In het derde seizoen van de serie staat de vraag centraal of het Hazes lukt zijn leven op te pakken na zijn relatiecrisis en een break van zijn carrière.

Afgelopen zomer nam de artiest, bekend van het nummer Leef, een maand verplichte rust wegens oververmoeidheid. Hazes' volle schema had ook invloed op de tijdelijke relatiebreuk die de zanger en zijn vriendin Monique Westenberg eind april namen. Hun relatieproblemen kwamen aan bod in het tweede seizoen van de serie, dat in de lente te zien was.

Sylvana Simons heeft met haar documentaire geen plek weten te veroveren in de top 25. Woensdagavond zond NPO 2 Sylvana, demon of diva uit. Daar keken 340.000 mensen naar. In de documentaire wordt de voormalig TMF-vj en politicus van Bij1 gevolgd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zondag ging Sylvana: demon of diva in première op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).

Na het Journaal, was Tussen Kunst en Kitsch woensdagavond het best bekeken programma. Het programma, gepresenteerd door Frits Sissing, wist 1.721.000 kijkers te trekken.

