De Nederlandse uitgave van het blad Glamour blijft gewoon verschijnen, ondanks het feit dat uitgeverij Condé Nast dinsdag besloot te stoppen met de Amerikaanse geprinte versie.

Dat heeft de redactie woensdag laten weten.

"Glamour Nederland begrijpt dat de Amerikaanse Glamour heeft besloten te stoppen met haar printuitgave maar wil benadrukken dat dit absoluut niets met de Nederlandse versie van Glamour te maken heeft", luidt de verklaring. "Het gaat beter dan ooit met Glamour in Nederland."

Glamour Nederland heeft een stabiele oplage en zal in 2019 juist in een luxere printuitgave verschijnen. Het merk bestaat naast de printeditie uit een groot onlineplatform met 1 miljoen unieke bezoekers en een videokanaal.

De Amerikaanse Glamour stopt na november met het uitgeven van de papieren editie. Het besluit is niet ingegeven door teruglopende abonneeaantallen; de oplage van Glamour is al drie jaar stabiel. Het blad verschijnt maandelijks in een oplage van 2,2 miljoen.

Maar hoofdredacteur Samantha Barry stelt dat de tijd rijp is voor Glamour om definitief de overstap te gaan maken naar online. "Dat is waar de lezers zich bevinden, en dat is de plek waar we kunnen groeien", stelt ze.