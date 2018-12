Arjen Lubach is woensdagavond te gast in het programma Late Night with Seth Meyers van de gelijknamige Amerikaanse komiek.

Dat meldt de talkshow op de website. Het programma van Meyers wordt elke werkdag live vanuit New York uitgezonden. Het is onduidelijk waarom Lubach, die niet bereikbaar was voor commentaar, in de uitzending te gast is.

Wel sprak Meyers eerder lovend over Lubach tijdens een interview met NRC in 2017. Daarin zei hij over de Nederlandse komiek: "Die was van dat filmpje America first, the Netherlands second toch? Dat was een fantastisch item. Volgens mij gaan Nederlandse komieken veel beter om met Geert Wilders dan Amerikaanse komieken met Donald Trump."

Lubach is niet de eerste Nederlander die Meyers te gast heeft; in het verleden ontving het programma ook al Carice van Houten en Michiel Huisman. De Late Night-presentator is verder zelf ook geen onbekende van ons land, Meyers woonde eind jaren negentig een paar jaar in Nederland vanwege zijn werk bij comedygezelschap Boom Chicago.

Zondag met Lubach werd afgelopen zondag voor het laatst dit seizoen uitgezonden. De cabaretier toert de komende maanden door het land met zijn theatershow Arjen Lubach Live!. Zondag met Lubach keert vrijwel zeker terug na de zomer.