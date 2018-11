RTL wil de studio van RTL Boulevard niet verplaatsen in verband met de bedreiging van misdaadverslaggever John van den Heuvel.

Dat bevestigt de omroep aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

Begin deze week werd bekend dat de Amsterdamse 'driehoek' van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg het risico op een aanslag op Van den Heuvel te groot vindt als hij aanwezig is bij live-uitzendingen in de studio aan het drukke Leidseplein in Amsterdam.

In een gesprek met RTL werd toen geopperd om de studio eventueel te verplaatsen naar een rustigere en makkelijker te beveiligen plek.

"Het is erg genoeg dat John moet uitwijken om zijn vak uit te oefenen", aldus een woordvoerder van RTL. "Wij nemen veiligheid heel serieus en tegelijkertijd zullen wij niet zwichten onder dit soort druk. Wij geloven in het vrije woord en zullen dat met hand en tand verdedigen. De burgermeester heeft geen concrete verhuizing voorgesteld, maar wel haar steun gegeven. Dat waarderen wij, maar zullen onder geen beding om deze reden veranderen van locatie."

Van den Heuvel is blij dat RTL "de rug recht houdt" en besloten heeft de studio van RTL Boulevard niet te verplaatsen. Dat stelde hij woensdag in de uitzending van het programma, waar hij als expert aan verbonden aan is. "De zaak ligt mij al zwaar op de maag", legde hij uit. "Maar ik zou erg heel erg treurig van worden als de studio verplaatst zou moeten worden." De misdaadjournalist stelt de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben ontvangen.

Dreiging ontstond tijdens vergadering 'bepaalde motorclub'

Van den Heuvel wordt sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De dreiging ontstond volgens Van den Heuvel tijdens een vergadering van "een bepaalde motorclub". In december deed hij aangifte tegen No Surrender, omdat hij werd bedreigd.

De bedreigingen waren waarschijnlijk een gevolg van de artikelen over de motorclub die de misdaadverslaggever voor De Telegraaf schrijft. Of de huidige dreiging daar ook mee te maken heeft, is niet duidelijk.

Afgelopen week was Van den Heuvel enkele keren via een liveverbinding vanuit de studio van De Telegraaf te zien in RTL Boulevard.