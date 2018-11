Het blad Glamour stopt ondanks een stabiele oplage met de papieren editie.

Dat heeft uitgeverij Condé Nast dinsdag laten weten aan The New York Times. Condé Nast geeft grote en succesvolle bladen als Vogue, Vanity Fair en The New Yorker uit.

Het besluit is niet ingegeven door teruglopende abonneeaantallen; de oplage van Glamour is al drie jaar stabiel. Het blad verschijnt maandelijks in een oplage van 2,2 miljoen. Hoofdredacteur Samantha Barry stelt echter dat de tijd rijp is voor Glamour om definitief de overstap naar online te maken. "Dat is waar de lezers zich bevinden, en dat is de plek waar we kunnen groeien."

De uitgeverij bracht het aantal edities van Glamour vorig jaar al terug van twaalf naar elf. In januari werd Barry aangesteld als hoofdredacteur. Onder haar leiding steeg het aantal unieke bezoekers van de website met 12 procent naar 6,3 miljoen per maand.

Nederlandse editie gaat gewoon verder

De website van Glamour blijft gratis toegankelijk. Het blad wordt in verschillende talen, waaronder het Nederlands, uitgegeven.

Glamour Nederland reageert tegenover NU.nl over het stoppen van de Amerikaanse versie: "Glamour Nederland begrijpt dat de Amerikaanse Glamour heeft besloten te stoppen met haar printuitgave maar wil benadrukken dat dit absoluut niets met de Nederlandse versie van Glamour te maken heeft. Sterker nog, het gaat beter dan ooit met Glamour in Nederland."