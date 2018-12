RTL is bezig met een nieuwe voetbaltalkshow als vervanging voor Voetbal Inside.

Woensdag worden twee proefafleveringen van een nieuw studioprogramma met publiek opgenomen, zo bevestigt RTL aan het AD.

In mei van dit jaar was op RTL7 de laatste aflevering van het zeer populaire Voetbal Inside met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen te zien. De drie verhuisden naar Veronica en het programma ging door onder de naam Veronica Inside. RTL behield de naam Voetbal Inside, die onder meer verbonden is aan een online platform en wordt gebruikt voor live-uitzendingen op de zender.

De naam van het nieuwe programma is volgens het AD nog onbekend. Ook is nog niet duidelijk wie de presentatie voor z'n rekening neemt, hoewel Bart Nolles en Simon Zijlemans worden genoemd als mogelijke kandidaten. Zijlemans is al verbonden aan het platform van Voetbal Inside.