Erland Galjaard hoopt dat Twan Huys de kritiek aan zijn adres kan pareren. De voormalige programmadirecteur van RTL gelooft heilig in de kwaliteiten van de RTL Late Night-presentator.

Galjaard was degene die Huys naar RTL haalde, maar erkent dat het programma een probleem heeft. Huys werd de opvolger van Humberto Tan.

"Ik heb altijd College Tour als uitgangspunt genomen, niet Nieuwsuur", zegt Galjaard over zijn motivatie om Huys te strikken in de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild.

"Dat is de Twan Huys die ik wil zien. En ik zie nu Twan Huys die Nieuwsuur doet aan tafel. Twan kan het nog steeds, maar Late Night moet veranderen. Ik heb hem (Twan, red.) laten weten dat ik hem waardeer en dat ik hoop dat hij de storm overleeft en niet bang wordt", aldus Galjaard.

"Er was behoefte aan meer journalistiek, in plaats van het lichtere van Humberto. Alleen de vorm is nog niet gelukkig. Maar Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk hebben ook allemaal moeten zoeken naar hun vorm."

Sinds Huys RTL Late Night presenteert, kampt het programma met matige kijkcijfers. Meerdere malen trok hij minder dan 200.000 kijkers. De van de NPO overgekomen presentator lijkt de al eerder ingezette duikvlucht van het programma nog niet te kunnen herstellen.

'Er was sprake van gemakzucht'

Op de vraag waarom het na een hele succesvolle periode slecht afliep met Humberto Tans Late Night, antwoordt Galjaard: "Het gaat mis bij het feit dat je zoiets vier jaar doet en er bij de redactie, bij Humberto en de zender een soort gemakzucht insluipt. Tegelijkertijd worden er aan de andere kant de messen geslepen. Mensen worden beter en kijken naar wat Humberto doet en nemen daar delen van over."

Dat Tan nooit publiekelijk over zijn vermeende huwelijksproblemen heeft gesproken, vindt Galjaard meer dan terecht. Het was ook geen onderwerp in de gesprekken die hij met de presentator voerde.

"Hij had een meer dan onhandige periode waarin het ging over dingen waar het helemaal niet over moest gaan", meent Galjaard. "Ik vond de uitzendingen al heel lang niet goed gaan. We zijn goede collega's, maar niet dusdanig bevriend dat hij zijn privéleven met mij zou delen. Ik heb de redactie en Humberto verteld dat ze stappen moesten maken. Kijk eens naar wat de anderen doen, nu moet je harder lopen. Je moet eerder op de redactie zijn. Je moet met die redacteuren gaan praten, je moet ze voor je winnen. Dat gebeurde te weinig."

Vanaf februari mag Galjaard, die ook een carrière als dj is begonnen, weer aan de slag. Volgens hem is het zeer aannemelijk dat hij voor John de Mols bedrijf Talpa aan het werk gaat.

"We zijn erover in gesprek. Het moet voor hem van toegevoegde waarde zijn. Ik ambieer niet om de baas van Talpa Netwerk te worden. Ik zou het niet willen, ik wil ook aan de muziek blijven hangen."