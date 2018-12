John van den Heuvel komt voorlopig niet naar de studio van RTL Boulevard voor de live-uitzendingen van het programma. De dreiging van een aanslag door criminelen is te groot, vindt de Amsterdamse driehoek van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg.

Dat RTL Boulevard elke dag op hetzelfde tijdstip wordt uitgezonden, speelt daarin mee, schrijft Het Parool.

Van den Heuvel wordt sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). "In feite word ik 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiligd", zei de misdaadverslaggever in maart in RTL Boulevard.

De dreiging ontstond volgens Van den Heuvel tijdens een vergadering van "een bepaalde motorclub". In december deed hij aangifte tegen No Surrender omdat hij werd bedreigd. De bedreigingen waren waarschijnlijk een gevolg van de artikelen die de misdaadverslaggever voor De Telegraaf over de motorclub schrijft. Of de huidige dreiging daar ook mee te maken heeft, is onduidelijk.

'Slechtst denkbare signaal aan criminele milieu'

De misdaadjournalist baalt dat hij voorlopig niet naar de studio van RTL Boulevard kan. "Ik ben zeer teleurgesteld dat ik niet meer in de studio kan komen", reageert hij tegenover Het Parool. "Ik begrijp dat dit de consequentie kan zijn als er bepaalde dreiging is, maar ik vind dit het slechtst denkbare signaal aan het criminele milieu."

"Deze stap is niet ingegeven doordat ik dit graag wil of doordat RTL dit graag wil, maar dit is op dwingend aangeven van de overheid", gaat hij verder. "Tot op heden is alles in het werk gesteld om me mijn werk als journalist te laten blijven doen, maar het is jammer dat een belangrijk platform voor mij nu een stuk moeilijker te bereiken valt."

NVJ: 'Klap in het gezicht van Nederlandse journalistiek'

Journalistenvakbond NVJ noemt het feit dat Van den Heuvel niet meer naar de studio kan komen een "klap in het gezicht van de Nederlandse journalistiek".

"De veiligheid van een journalist gaat boven alles", stelt NVJ-voorman Thomas Bruning. "Maar het is heel dramatisch dat dit in Nederland nodig is. Ik weet dat politie, justitie en De Telegraaf alles in het werk stellen om John zijn vak te kunnen laten uitoefenen. Het is een zeer zorgelijk signaal dat dat nu dus niet meer volledig mogelijk is."

Voor zover Bruning weet, kwam het in Nederland niet eerder voor dat een journalist vanwege doodsbedreigingen zulke beperkingen moest worden opgelegd.

In de uitzending van maandagavond verscheen Van den Heuvel, die in het verleden al vaker het slachtoffer was van bedreigingen, overigens wel in RTL Boulevard. Hij was te zien via een live-verbinding vanuit de studio van De Telegraaf.