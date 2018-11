Kim-Lian van der Meij is dankbaar dat ze het SBS-programma Mag ik jullie oma zijn? mag presenteren. In het programma worden eenzame oma's gekoppeld aan gezinnen met kleine kinderen die geen oma of opa hebben.

"Het is bijna niet in te denken hoe groot het gemis van kleinkinderen kan zijn", vertelt Van der Meij aan NU.nl.

Volgens de presentatrice wordt van ouderen regelmatig gedacht dat ze "zielig achter de geraniums" zitten. "Maar vaak zitten zij juist nog vol leven en liefde, en willen ze niets liever dan dat delen. Als dat lukt in ons programma, is dat hartverwarmend. Ik vind het heel dankbaar om zulke momenten van dichtbij te mogen meemaken."

Mag ik jullie oma zijn? begint bij de zoektocht van een oma, die videoboodschappen krijgt van gezinnen die zich hebben aangemeld. Ze mag een paar gezinnen uitkiezen, die ze ontmoet tijdens een speeddate. Daarna kiest ze met welk gezin (of gezinnen) ze verder wil. "Het streven is dat ze een langdurige relatie met elkaar aangaan", aldus Van der Meij.

'Veel moeders van mijn leeftijd zijn ook eenzaam'

Het programma, dat uit vier afleveringen bestaat en vanaf dinsdag te zien is, hoopt wat te doen aan de eenzaamheid die onder veel ouderen heerst. "Ik kwam er tijdens het maken van het programma achter dat ook veel moeders van mijn leeftijd die er alleen voor staan, te maken hebben met eenzaamheid", aldus de 38-jarige Van der Meij. "Ze hebben geen partner of hun ouders zijn niet meer in leven en steken al hun tijd in het opvoeden van de kinderen. Ze hebben geen tijd voor zichzelf of vriendinnen."

Zelf heeft Van der Meij altijd een warme band met haar grootouders gehad. "Mijn opa en oma woonden bij ons in huis. We hadden een familiebedrijf aan huis. Mijn oma heeft me zo veel liefde gegeven en kookte altijd eten voor ons. Mijn opa was hovenier: hij leerde me hoe ik plantjes moest verzorgen en hoe ik moest vissen en hij vertelde verhalen over de oorlog. Toen ik achttien was heb ik een lange reis naar Indonesië met ze gemaakt, dat geeft wel aan hoe hecht die band was."

Overigens kunnen oma's en gezinnen die niet aan het programma meedoen elkaar alsnog treffen via een online platform. "Dat kan met of zonder onze hulp", aldus Van der Meij. "Je moet het zien als een soort Tinder: het is een plek waar mensen met dezelfde behoefte elkaar kunnen treffen."