NOS-journalisten Wouter Zwart en Marieke de Vries, die in respectievelijk Washington en Peking fungeren als buitenlandcorrespondent, krijgen een andere standplaats. Zwart verhuist naar Berlijn en De Vries gaat naar de Verenigde Staten.

Per 1 april wordt Zwart de nieuwe multimediale NOS-correspondent in Berlijn, meldt de omroep maandag. Hij neemt de plek over van Jeroen Wollaars, die is overgestapt naar het presentatieteam van Nieuwsuur. Vóór Berlijn en Washington was Zwart buitenlandcorrespondent in China.

"Dertien jaar lang heb ik van dichtbij meegemaakt hoe grootmachten China en de Verenigde Staten naar zichzelf, elkaar en de wereld kijken", zegt Zwart. "Zeer nuttig ook, want het leerde me met een unieke, andere blik te kijken naar onze eigen grootmacht Europa. Dat ik nu het Europese experiment onder de loep mag nemen vanuit hoofdrolspeler Duitsland, voelt niet alleen logisch, maar ook verdraaid goed."

De Vries werkt momenteel als correspondent in Peking en zal per april gaan werken op de oude plek van Zwart. In 2012 nam zij eerder zijn plek in, toen zij de opvolger in Oost-Azië werd na Zwarts verhuizing naar Washington. De Vries zal samen met Arjen van der Horst multimediaal verslag doen voor alle programma's en platforms van de NOS.

"Ik kijk er enorm naar uit om ons team in Washington te gaan versterken en op een zo helder mogelijke wijze duidelijkheid te scheppen in de hectiek waarin de Verenigde Staten zich nu vrijwel dagelijks lijken te bevinden", zegt De Vries over haar nieuwe standplaats.