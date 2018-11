​Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Muziek: Jij&Ik

21.25-22.55 uur op NPO 1

Een muziekshow van de EO in samenwerking met War Child, waarin ouders en kinderen de kans krijgen om samen op een groot podium te zingen. Victor Reinier, Angela Groothuizen en Shaker begeleiden de koppels richting liveshow op het gebied van zang, optreden en dans. Het klinkt nu al beter dan deze tien acteurs en hun twijfelachtige muziekcarrières.

Douc2Doc: IDFA Primeur: Sylvana, Demon or Diva

20.25-22.00 uur op NPO 2

Sylvana Simons begon haar carrière als TMF-vj, maar is inmiddels het boegbeeld van de strijd voor gelijke kansen en rechten. In deze documentaire wordt ze drie maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen gevolgd door een camerateam.

Informatief programma: Me Jane, You Tarzan?

21.50-22.30 uur op NPO 3

In een serie over feminisme kan het onderwerp seks natuurlijk niet ontbreken. Het is een belangrijk onderwerp waar in de huidige maatschappij heel anders naar gekeken wordt dan pak 'm beet honderd jaar geleden. Presentator Erisin Kiris zoekt het uit.

Documentaire: Genocide in Twente

22.30-23.20 uur op NPO 3

De opa van Shayno Numansen overleefde de Armeense genocide. Het onderwerp is nogal beladen in de Turkse gemeenschap. Toen de documentaire nog slechts een schoolproject was, leidde het al tot heuse Kamervragen.



Realityserie: André Hazes: Ik haal alles uit het leven

20.30-21.30 uur op SBS6

Eind oktober speelde André Hazes drie keer in Ahoy. De weg er naartoe zie je in alweer het derde seizoen van zijn soap, dat begint met het einde van de break (Hazes en zijn vriendin waren namelijk even uit elkaar), de verhuizing en een nieuw album.