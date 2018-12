Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Consumentenprogramma​: Kanniewaarzijn

22.25-23.00 uur op NPO 1

Astrid Joosten en haar team comedians trekken opnieuw ten strijde om absurde situaties, meestal ontstaan door onbegrijpelijke regelgeving, op de hak te nemen. Vanavond behandelen ze een duur, maar nutteloos station van 26 miljoen euro én een keuringslocatie voor invaliden die niet rolstoeltoegankelijk is.

Documentaire​: 2Doc IDFA primeur: Bellingcat – Truth in a Post-Truth World

20.25-23.35 uur op NPO 2

Sinds het presidentschap van Donald Trump krijgt de term 'fake news' meer aandacht dan ooit. Tegelijkertijd is er weinig geld voor degelijke onderzoeksjournalistiek en de nieuwsstroom zwelt maar aan. Maar er ontstaan burgerinitiatieven, zoals Bellingcat.

Amusementsprogramma​: De Mediawijsheidtest

20.25-21.45 uur op NPO 3

Filemon Wesselink en Sahil Amar Aïssa voelen bekende en onbekende Nederlanders aan de tand over mediawijsheid. Hoeveel uur brengen we door in die digitale wereld, wat delen we allemaal en welke gevolgen heeft dat? De gevolgen van de online wereld worden overigens pijnlijk duidelijk in de Netflix-film Cam.

Documentaire: 3Doc: Addicted to my Phone

22.35-23.15 uur op NPO 3

Een Deens Keuringsdienst van Waarde-team deed een interessant onderzoek. Ze ontwikkelde een gratis zaklamp-app en koppelde er de gebruikersvoorwaarden van Facebook aan. Door de app te installeren, gaven de downloaders toegang tot hun camera en microfoon.

Amusementsprogramma​: Mag ik jullie oma zijn?

21.30-22.30 uur op SBS6

Ouderen op tv zijn populair, maar eenzaamheid is nog altijd een groot probleem. SBS6 en Kim-Lian van der Meij gaan daarom ouderen koppelen aan kinderen die geen grootouder meer hebben. Ze gaan op stap en spelen spelletjes. Is er een klik met de nieuwe generatie?