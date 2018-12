Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Wetenschap om op te vreten

17.25-18.25 uur op NPO 2

Wat zit er in huisgemaakte melk? Waarom zijn ze in de Filipijnen dol op rijst? Is zuurdesembrood echt zo gezond? Plantenexpert en schrijver James Wong gaat op onderzoek uit in Wetenschap om op te vreten.

Bekijk ook de 5 beste docu's over eten bij Netflix.



Documentaire: The Long Season

20.25-22.00 uur op NPO 2

The Long Season gaat over de tentenkampen in Libanon waar zo'n 1,2 miljoen Syriërs wachten tot de oorlog in hun land voorbij is. Deze docu won onder andere een Beeld en Geluid IDFA Award.

Fantasyfilm: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

20.30-23.05 uur op NET5

In de laatste Harry Potter-film neemt Harry het nog één keer op tegen Voldemort. Hogwarts verandert in een oorlogsgebied voor de laatste confrontatie tussen goed en kwaad. Fans kunnen momenteel in de bioscoop terecht voor het tweede deel van Potter-spin-off Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald en hier zitten weer gloednieuwe magische beesten in.

Actiefilm: The Expendables

20.30-23.35 uur op RTL7

De groep oude huursoldaten onder leiding van Sylvester Stallone krijgt voor het eerst een opdracht waar een luchtje aan zit. Stallone-fans kunnen overigens binnenkort hun hart ophalen: er komt een vierde Expendables-film aan.

Documentaire: The Devil Speaks

22.00-23.00 uur op ID

Tina Williamson kreeg 71 jaar gevangenisstraf toen men erachter kwam dat ze de gepensioneerde luchtmachtgeneraal Jack Rains beschoot. Later bleek dat ze een affaire had met Jack, die 43 jaar ouder was.

Bekijk ook alle nieuwe films en series die in november op Netflix komen.