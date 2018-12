Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Joost Zwagerman

20:15-21:10 uur op NPO 2

Vandaag zou Joost Zwagerman 55 jaar zijn geworden. Meesterdocumentairemaker Coen Verbraak maakte een portret van een van 's lands grootste schrijvers, waarin onder meer Ronald Giphart, Matthijs van Nieuwkerk en Peter Buwalda aan het woord komen.



Jeugd: De Blauwe Hond

18:40-19:00 uur op NPO 3

Behalve zoon van Jeroen en broer van Martijn, is Jasper Krabbé ook beeldend kunstenaar. Eentje die enthousiast kan vertellen over kunst. In dit programma probeert hij dat over te brengen op kinderen. Het is geen workshop, maar een aanmoediging om te blijven knutselen en tekenen.

Spelshow: Het zijn net mensen

20:00-21:30 uur op RTL4

Dé kennisquiz over dieren. Martijn Koning en Philippe Geubels zijn teamcaptain en Humberto Tan, die een veelbewogen jaar achter de rug heeft, is presentator. Maar ook faunadeskundige Arjan Postma mag niet ontbreken in Het zijn net mensen.

Film: The Bourne Identity

20:30-22:50 uur op VERONICA

Jason Bourne, die beter kan vechten dan James Bond en Ethan Hunt, wordt uit het water gevist en heeft geen idee wie hij is. Waarschijnlijk geen brave burger, want hij heeft dodelijke reflexen, hij kan vloeken in alle talen en onder zijn huid vindt hij een chip met een bankrekeningnummer. Een ijzersterke film met een lekker rauwe stijl en een grimmig sfeertje.

Documentaire: Rabot

21:50-23:20 uur op CANVAS

De armste wijk van Gent is zonder twijfel Rabot. Er stonden nog socialehuurflats toen documentairemaker Christina Vandekerckhove begon te filmen. Die moesten tegen de vlakte. Een hartverscheurend portret van bewoners.