Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Stijn Fransen.

Lange tijd leken de bekende Nederlanders een sterk team te vormen, waar niemand tussen kon komen. Toen Loïza Lamers een proef won en vriendinnen Nienke Plas en Stijn Fransen mee mocht nemen naar het finalisteneiland kwam daar echter verandering in: de heren spraken een verbond af met de onbekende Nederlanders, waardoor de positie van Fransen ineens op de tocht kwam te staan.

Wist het vertrek van Jody Bernal haar vorige week nog te redden, deze week was er geen uitweg meer.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Zoals eigenlijk de hele Expeditie kreeg ik meteen een liedje in mijn hoofd. Dit keer was het Daar gaat ze (van Clouseau, red.), wat ik dus ook begon te zingen. Iedereen moest daar wel om lachen, het symboliseerde erg mijn verblijf op het eiland. Dat ik werd weggestemd kwam niet aan als een klap: bij de vorige eilandraad had het al moeten gebeuren, dus ik was erop voorbereid."

"Ik voelde me niet genaaid door mijn collega's, maar toen ik terugkeek gisteravond vielen er wel ineens wat puzzelstukjes in elkaar. Gregory (Sedoc, red.) gaf mij een knuffel en zei: 'Ik heb niet op jou gestemd'. En ik dacht alleen maar: 'Nee duh, dat hadden we ook afgesproken'. Maar toen ik de afleveringen terugkeek, snapte ik het pas. Die mannen hadden dat bondje met Dominique en Laurie en zaten er daarom ineens heel anders in."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Ik was gewoon te sterk. Nu ik mezelf terugzie, denk ik ook: ik liep als een soort hulk over dat eiland, met al die spieren. Ik had me echt suf getraind van te voren. Had een personal trainer, lette op wat ik at. Drie dagen in de week stond ik in de sportschool en daarnaast zwom ik ook nog eens twee keer in de week. Ik wilde overal op voorbereid zijn: dat we maar één zwemproef hadden, vond ik toch een beetje jammer."

"En niet alleen zag ik er sterk uit, ik was mentaal ook sterk. Dat zei iedereen daar ook steeds, ze vroegen me of ik misschien een mental coach had. Nee: het is gewoon de aard van het beestje. Ik zie het glas altijd halfvol, na tegenslag sta ik meteen weer op en ga door."

"En daarbij genoot ik op het eiland onwijs van de natuur, ik kwam helemaal tot mezelf en dacht steeds weer 'oh wat een mooie zonsondergang'. Na vier keer had de rest het wel min of meer gezien. En ik maar: 'Nee, maar dit keer zit er ook oranje in!'."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had veel meer bondjes moeten sluiten. Veel geniepiger moeten zijn en afspraken moeten maken om met z'n allen op anderen te stemmen. Eigenlijk had ik, op het moment dat ik doorhad dat ze op mij wilden stemmen met die hele groep, met Dominique (Hazeleger, onbekende Nederlander, red.) en Laurie (Scheerder, onbekende Nederlander, red.) moeten gaan praten. Hen op een dwaalspoor moeten zetten en afspreken dat we met z'n allen op Nienke gingen stemmen, maar dat dan natuurlijk niet echt doen."

"Tegelijkertijd: dat past niet bij me. Ik vind het supermoeilijk om achter iemands rug om te praten over die persoon en dat is dat toch eigenlijk. Ik had dat dus niet kunnen doen, denk ik. Ik ben gewoon mezelf gebleven en dat vind ik eigenlijk ook wel heel belangrijk."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik ging backpacken in Thailand en dat werd meteen voor waar aangenomen. De afgelopen zeven jaar heb ik aan één stuk door gewerkt, waardoor iedereen het heel logisch vond dat ik er even tussenuit wilde."

"Natuurlijk vonden ze het wel een beetje gek dat ik zonder telefoon ging, maar niemand is er echt over gevallen. En mijn huisgenootje heeft in de tussentijd, onder leiding van mijn manager die niet kan Instagrammen, mijn sociale media bijgehouden. Achteraf vonden mensen het opvallend dat ik nooit een foto online zette van de plek waar ik was, alleen van voetjes in het zand, of een cocktail, maar terwijl ik daar was had niemand het door."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Dat is pas achteraf, want ik heb haar tijdens mijn deelname niet gezien, maar zeker weten Corry Konings. Als je haar bezig ziet, zie je hoe sterk ze is. Het is echt een oude diesel: ze komt langzaam op gang, maar gaat maar door. En dat ondanks alle ruzie en gedoe bij hen op het eiland. Met Johnny (Kraaijkamp Jr., red.) zag je haar echt loskomen. Ze was toen zo gelukkig, dat zag je meteen."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik vrees voor Nienke. In de polls van de fans stond ze ook bovenaan. Als ze slim stemmen, gaat Dominique er nu uit, maar met die bondjes vrees ik het ergste. Eigenlijk wil ik gewoon dat Nienke en Loïza het verst komen. Steven en Gregory kunnen me gestolen worden: hadden ze mij maar niet moeten verraden."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Loïza: mentaal is ze sterk, fysiek is ze sterk. Ze zegt wat ze denkt, waardoor niemand haar ooit kan pakken op geheimen of zwaktes. Ze is zo open, iedereen weet het wel. Ze snapt het spel, ze heeft een goede tactiek. Het is echt een sterke vrouw."