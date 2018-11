Marieke Elsinga is voor RTL en Cordaid afgereisd naar Noord-Oeganda. De 32-jarige Goudse ging daar op bezoek in kampen waar kindgezinnen leven. De reis maakte diepe indruk op de radio-dj en verslaggever.

Ze vond het moeilijk zich voor te stellen wat ze kon verwachten. Ze ontmoette onder meer een dertienjarige jongen die de zorg van zijn broertje en zusje op zich moet nemen, omdat hun ouders door rebellen in Zuid-Soedan zijn vermoord. Tijdens gesprekken werd ze soms stil en kon ze alleen maar een arm om de kinderen leggen.

"Jackson zit nog altijd in het trauma, maar krijgt geen tijd om dat te verwerken. Hij moet zorgen voor eten en een dak boven hun hoofd. Terwijl hij eigenlijk nog een kind is", vertelt Elsinga in gesprek met NU.nl.

Volgens de verslaggever zijn de huizen die Cordaid in de kampen bouwt heel hard nodig. "Ik heb een meisje van zeventien gesproken die op weg naar Oeganda werd verkracht. Toen ze uiteindelijk in het kamp was aangekomen en in een tent sliep, werd ze 's nachts opnieuw overvallen en verkracht. Dat moet een ongelooflijk machteloos gevoel geven. De tranen biggelden over haar wangen, maar bij mij ook. Al durfde ik eigenlijk niet te huilen. Want was is nou mijn verdriet in vergelijking met dat van hun?"

Elsinga wil kwetsbare groep structureel helpen

Door de gesprekken werd een gevoel van ongeloof en strijd bij Elsinga opgeroepen. "Ik wil structureel helpen en niet tijdelijk met bijvoorbeeld medicijnen. Dan blijft het een kwetsbare groep en ik wil graag dat ze op eigen kracht verder kunnen leven."

Haar werkzaamheden voor Cordaid werden ingegeven door haar werk bij RTL. "Zonder mijn werk bij RTL Boulevard had ik waarschijnlijk niet bij deze organisatie gezeten, maar ik voel mij nu wel echt verbonden. Ik ben vorig jaar naar Ethiopië geweest en nu naar Oeganda. Of ik volgend jaar weer een reis mag maken, weet ik niet. Vanuit Nederland kan ik ook helpen."

Nadat ze een week in het Afrikaanse land doorbracht, keerde Elsinga terug naar huis. Met een schuldgevoel. "Ik keerde terug naar mijn veilige omgeving, terwijl ik hen niet uit hun situatie kon halen. Daarom heb ik ook niet tegen ze gezegd dat het goed met ze zou komen, want dat kan ik niet waarmaken, hoe erg ik dat ook vind."

Tijd voor zichzelf nodig bij thuiskomst uit Oeganda

Eenmaal thuisgekomen plofte Elsinga twee dagen lang op de bank. Om alle indrukken te verwerken en tijd en rust voor zichzelf te nemen. "Ik heb twee dagen Netflix aangehad en kreeg in die tijd ook geen berichten van vrienden of familie, want niemand wist eigenlijk nog dat ik thuis was."

Ook haar ouders niet, met wie Elsinga een warme band heeft. "De reis naar Oeganda heeft mij nog meer doen beseffen hoe gelukkig ik mag zijn dat ik beide ouders nog heb. Ook geniet ik nog meer van mijn broer en zus en hun kinderen, die negen jaar en jonger zijn. Zij kunnen nog gewoon kind zijn. Met kerst zitten we weer bij elkaar en dat is echt een voorrecht. Daar moeten we in Nederland echt van doordrongen zijn."

Met items in RTL Boulevard hoopt Elsinga een juiste weergave van de situatie te kunnen laten zien. "Ik wilde altijd al bij de tv of in de media werken om mensen mee te krijgen in hun emotie. Iets losmaken en mensen meezuigen in een verhaal. Als mij dat lukt met de mensen die thuis op de bank zitten, ben ik geslaagd in mijn opzet."