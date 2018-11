De grote show die Paul de Leeuw voor RTL gaat maken krijgt de naam De Nummer 1 Show. Het programma gaat over personen die ooit ergens nummer één in zijn geweest of ergens nummer één in willen worden.

De Leeuw vertelde in het programma Tijd voor MAX dat hij de gasten en hun familie uitnodigt en er "een feest om gaat bouwen".

"Maar we gaan er ook over praten. Het heeft met feestelijkheid te maken, maar het heeft ook het Mooi Weer De Leeuw-effect dat je veel plezier maakt met elkaar. Er zitten ook wat grappen in."

De presentator, die deze zomer de publieke omroep verliet, tekende woensdag zijn contract bij de zender. Zijn eerste programma bij RTL wordt Sint en De Leeuw, dat op sinterklaasavond te zien is, in januari is hij te zien als jurylid in Holland's Got Talent.

De Nummer 1 Show zal vanaf april te zien zijn.