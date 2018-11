Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Film: Broers

22.20-00.00 uur op NPO3

De verlegen Lukas kijkt op tegen zijn oudere broer Alexander. Als Alexander van Amsterdam naar Frankrijk gaat liften, doet Lukas iets wat hij eigenlijk niet durft: hij gaat mee. In zijn eerste bioscoopfilm houdt regisseur Bram Schouw hetzelfde lekker lome gevoel vast als in zijn met een Gouden Kalf bekroonde korte film Sevilla.

Reality: Wie heeft de mooiste bruiloft?

18.30-19.00 uur op SBS6

Maik de Boer en Anouk Smulders geven nog één keer cijfers aan alle facetten van een bruiloft: het aanzoek, het taartmoment, de kleding, de ceremonie én het feest. Zo veel liefde: het heeft iets weg van Love Actually. Wie van de vier bruidsparen heeft de beste cijfers?

Serie: Narcos: Mexico

Vanaf vandaag op Netflix

In eerste instantie werd het aangekondigd als het vierde seizoen van de succesvolle serie Narcos, maar inmiddels is toch besloten dat het een geheel nieuwe, op zichzelf staande serie is geworden. Maak kennis met Narcos: Mexico. Nieuw land, nieuw kartel, nieuw imperium én nieuwe agenten.

Film: Eye in the Sky

21.50-23.30 uur op Canvas

Naarmate er steeds meer drones worden gebruikt in oorlogen, worden daar ook steeds meer films over gemaakt. Deze keer gaat het niet alleen om de piloten, maar ook om het circus daaromheen. Dat is interessant, maar maakt het verhaal ook wijdvertakt, waardoor je de draad kunt kwijtraken.

Reportageserie: Bizarre Foods: Delicious Destinations

21.30-22.30 uur op Discovery

Griekenland is niet alleen populair omdat alles zo goedkoop is, ook het uitgebreide eten is bekend. Chef-kok Andrew Zimmern bereidt Griekse klassiekers als moussaka, dolmadakia en spanakopita.