De Haarlemse modeontwerper Django Steenbakker doet begin 2019 mee aan het nieuwe seizoen van het populaire Amerikaanse programma Project Runway. Het is voor het eerst dat buitenlandse kadidaten mogen meedoen.

Steenbakker won in 2007 de eerste editie van Project Catwalk, de Nederlandse versie van het programma. De Haarlemmer volgde de opleiding Fashion Design aan de Artemis Academie in Rotterdam en studeerde in 2006 cum laude af. Zijn collecties werden sindsdien getoond op internationale modeshows en in diverse modebladen.

De Nederlander is een van de veertien kandidaten die drie maanden lang met elkaar strijden om de overwinning. In elke uitzending moet een van de deelnemers het veld ruimen.

Het wordt het laatste seizoen van Project Runway. Het programma is al sinds 2004 te zien. Daarom hebben de producenten ervoor gekozen om ook grote talenten uit het buitenland mee te laten doen. Behalve Steenbakker, zijn er ontwerpers uit Australië, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Canada geselecteerd.

Winnaar mag eigen collectie ontwerpen bij JC Penney

De Amerikaanse kandidaten zijn allemaal winnaars uit voorgaande seizoenen. De winnaar van Project Runway All Stars Final Season krijgt de kans zijn of haar eigen collectie te ontwerpen bij JC Penney en ontvangt een bedrag van 100.000 dollar (ruim 85.000 euro).

Het nieuwe seizoen van Project Runway gaat in januari van start op zender Bravo. De presentatie van het programma is in handen van actrice Alyssa Milano.

Onder anderen actrices Debra Messing en Vanessa Williams zijn juryleden. Het is niet bekend of de serie ook in Nederland te zien zal zijn.