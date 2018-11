Frank Dane gaat zijn nieuwe ochtendshow op Radio 538 maken met Jelte van der Goot, Hannelore Zwitserlood en Jelmer Gussinklo. Dane is de opvolger van Edwin Evers, die in maart aankondigde na 21 jaar te stoppen met ochtendradio.

Eerder werd al bekendgemaakt dat nieuwslezer Henk Blok deel gaat uitmaken van het team van Dane.

"Opeens is januari 2019 heel dichtbij en daarom is het tijd om te onthullen wie er vanaf het nieuwe jaar naast me gaan aanschuiven. Dat ik iedere ochtend met Henk, Jelte, Hannelore en Jelmer de show mag gaan presenteren... Wauw", zegt de 37-jarige Dane over zijn team. "Ik sta echt te trappelen om te beginnen, laat maar komen."

Van der Goot was al vijf jaar met Dane te horen in de Frank & Vrijdag Show en is momenteel nog onderdeel van het team van Evers Staat Op. Zwitserlood verzorgde tot vorig jaar augustus het nieuws tijdens De Coen en Sander Show op 538 en keert in januari terug in een nieuwe rol. Gussinklo werkt al langere tijd achter de schermen bij het lunchprogramma van Dane.

Evers is op 21 december voor het laatst te horen met zijn ochtendshow.