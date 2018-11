Het programma Eén tegen 100 verhuist van omroep AVROTROS naar RTL. Presentatrice Caroline Tensen (54) maakt dezelfde overstap.

Dat bevestigt AVROTROS aan AD. In reactie aan NU.nl laat de omroep weten dat Eén tegen 100 inderdaad niet meer bij AVROTROS te zien zal zijn. Het is niet bekend per wanneer het quizprogramma op RTL wordt uitgezonden.

AVROTROS kan geen uitspraken doen over de overstap van Tensen. Wel melden zij dat er nog een nieuw seizoen op de planning staat van DNA Onbekend, het programma dat Tensen op de omroep presenteert.

RTL Boulevard laat weten dat Tensen een contract bij RTL heeft getekend. In het programma vertelt Tensen dinsdag dat het vooralsnog alleen gaat om de presentatie van Eén tegen 100.

Er was de afgelopen jaren veel discussie over de quiz, omdat er werd getwijfeld of het wel voldoende paste bij de publieke omroep. Hieruit ontstond de selectiviteitstoets, die bepaalde of programma's een bepaalde doelgroep bereikten en deze toets werd door Eén tegen 100 niet doorstaan. Hierop is besloten het programma naar een andere zender te verhuizen, aldus Tensen.

"Het is snel gegaan", zegt de presentatrice. "Ik ben vanmiddag bij de grote baas geweest. We weten nog niet wat we met elkaar gaan doen."

Tensen laat weten "open voor alles" te staan. "Ik zit nu midden in de opnames van DNA Onbekend en dat ga ik sowieso afmaken. Wat er daarna gebeurt, ik heb werkelijk geen idee."

Programma bestaat inmiddels achttien jaar

Het programma wordt sinds 2000, met enkele onderbrekingen, door de publieke omroep uitgezonden. Het trekt regelmatig boven de miljoen kijkers. In de quiz neemt één kandidaat het op tegen honderd andere kandidaten, die hij of zij moet zien weg te spelen. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen.

Tensen presenteert het programma sinds 2016 op AVROTROS. Daarvoor was het te zien bij de TROS (sinds 2000), de NCRV (vanaf 2009) en KRO-NCRV (2015). Tussen 2007 en 2009 was het al eerder bij RTL te zien.

Tensen begon in 1989 bij RTL Veronique. Ze werd toen ook ambassadrice voor de Postcode Loterij en presenteerde ook diverse programma's die in het teken van de goede doelen stonden waarvoor de Loterij geld inzamelt., waaronder ook Eén tegen 100. Toen de Postcode Loterij van RTL naar de TROS verhuisde, ging Tensen mee met de loterij.

Sindsdien is zij in dienst van de Postcode Loterij en niet in dienst van een zender of omroep, een unieke situatie in Nederland. Tensen is ook bekend van programma's als Het spijt me en Babyboom.