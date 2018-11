Sylvana Simons heeft laten weten dat journalisten weleens over haar tuinhek zijn gestapt om een reactie van haar te krijgen.

In een interview in de VARAgids wordt Simons gevraagd wat de ze vindt van de directe manier waarop ze door sommige media werd benaderd sinds ze aankondigde de politiek in te gaan.

"Op de een of andere manier is dat allemaal maar geaccepteerd. Maar ik denk wel: we hoeven toch niet te accepteren dat jij over het hek de tuin in klimt - dat zit niet in de film (Sylvana, Demon of Diva, red.), maar dat deden ze ook - omdat je een quote wilt? Als journalist kun je ook zeggen: 'Het nieuws is dat deze stomme mensen al tien dagen niets willen zeggen.' Het nieuws is niet dat jij het komt halen door over een hek de tuin in te klimmen, omdat jij vindt dat je daar recht op hebt."

Simons vindt niet dat ze de harde aanpak van enkele journalisten hoeft te accepteren. "Het is agressie die we niet als agressie kwalificeren. Een cameraman die op me af rent, vind ik intimiderend. Anderen zeggen me dan: 'Nee, dat hoort erbij.' Maar het is niet normaal. Het begint met respect."

'Journalisten zijn bezig met overcompenseren'

Daarnaast vindt de 47-jarige partijleider van Bij1 en het Amsterdamse gemeenteraadslid dat veel journalisten vanuit een hang naar neutraliteit overcompenseren.

"Ze laten mensen aan het woord met wie ze het eigenlijk niet eens zijn. Mensen waarvan ik vind dat ze dingen zeggen die niet kunnen, maar ja 'het is ook een mening'. Ik vind dat gevaarlijk. Ik weet liever van journalisten van tevoren met welke intentie en perspectief ze hun nieuws brengen en schrijven."

Toen Simons de eerste dreigementen en beledigingen ontving, had ze het gevoel dat de media daar niet in geïnteresseerd waren.

"Ik zie zoveel lafheid en gebrek aan moed. Toen de allereerste ophef en haatberichten over mij verschenen, is daar dagenlang niet over geschreven. Het eerste artikel dat verscheen, was over BN'ers die reageerden op de ophef over de ophef. Dan hoef je als krant niet zelf stelling te nemen. En ik dacht alleen maar: wie keurt dit nou eens gewoon af?"