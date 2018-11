Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de Formule 1 tot en met het seizoen 2021 verworven, zo heeft de zender maandag bekendgemaakt.

Naast de wedstrijden worden komend seizoen ook de kwalificaties en vrije trainingen uitgezonden door Ziggo Sport.

Abonnees op Ziggo Sport Totaal zullen de verrichtingen van de coureurs in de Formule 1, onder wie Max Verstappen, ook kunnen zien. Inmiddels telt Ziggo Sport Totaal ruim 500.000 abonnees.

Will Moerer, directeur van Ziggo Sport, is opgetogen dat de Formule 1 ook de komende jaren op zijn zender te zien is. "De Formule 1 is voor ons als zender, maar zeker ook voor Ziggo, naast het vele Europese topvoetbal van groot belang. Hoewel het huidige seizoen nog niet eens ten einde is, kijk ik nu al uit naar 2019 waarin Max Verstappen met zijn nieuwe Honda-motor wellicht in staat is het gat met Lewis Hamilton verder te dichten."

Ziggo Sport zendt de Formule 1 sinds 2013 uit, de eerste jaren nog binnen het betaalpakket van voorganger Sport1. Maandag bestaat Ziggo Sport op de dag af drie jaar. Sinds november 2015 wordt de Formule 1 ook uitgezonden op het gratis kanaal voor Ziggo-klanten.