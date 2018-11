In de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal waren maandag voor de eerste keer roetveegpieten te zien. Eerder kondigde de NTR al aan dat de pieten hun opwachting zouden maken tijdens de landelijke intocht op 17 november in Zaanstad.

In de openingsbeelden van het jaarlijkse kinderprogramma, gepresenteerd door Dieuwertje Blok, was te zien dat de Hoofdpiet en andere pieten nu roetvegen op hun gezicht hebben.

Eén piet, gespeeld door acteur Maarten Wansink, had een volledig zwart gezicht. In de eerste aflevering legde presentatrice Blok het eerste contact met de stoomboot, die koers moet zetten naar Zaanstad. De boot is echter nog niet vertrokken, omdat Sinterklaas nog niet aan boord is.

"Er zijn voor nieuwe pieten duidelijke regels. De eerste: echte pieten maken iedereen blij met cadeautjes", aldus de Hoofdpiet. "Pieten zijn altijd heel aardig voor iedereen, en vooral voor Dieuwertje. Als derde: pieten doen altijd wat de Hoofdpiet zegt. Is dat duidelijk?"

NTR wil 'maatschappelijke ontwikkelingen in programma's weerspiegelen'

Begin oktober werd duidelijk dat deze nieuwe pieten voortaan in het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke intocht te zien zullen zijn.

Aanvankelijk werd gemeld dat alleen nog roetveegpieten hun opwachting zouden maken, maar NTR herzag dit later en meldde dat er ook pieten met volledig geschminkte gezichten in de programma's te zien zullen zijn.

Een woordvoerder stelt dat de keuze "past in de trend van de afgelopen jaren". De keuze voor roetveegpieten is dit jaar alleen "wat explicieter". De omroep benadrukt maatschappelijke ontwikkelingen in programma's te willen weerspiegelen. "Niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Wij zijn geen actieve deelnemer in de zwartepietdiscussie."

Traditie en verandering moeten volgens de NTR "hand in hand gaan". "De pieten hebben roet op hun gezicht, omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht."

Protestgroepen dagen NTR voor rechter wegens kleur pieten

Het Sinterklaasjournaal lag de afgelopen weken onder vuur omdat er nog steeds egaal zwarte pieten in het programma zouden zitten. Maandagochtend bezette een aantal antizwartepietactivisten tijdelijk een loopbrug op het Mediapark.

Een aantal protestgroepen heeft de NTR voor de rechter gedaagd om de sinterklaasintocht in Zaanstad te voorkomen. Zij vinden dat de kleur van - de in de ogen van een deel van de Nederlanders racistische - zwarte piet niet snel genoeg verandert in de programma's van de NTR.

Bij de intocht van Sinterklaas vorig jaar in Dokkum blokkeerden voorstanders van zwarte piet de A7 om te voorkomen dat antizwartepietactivisten de stad konden bereiken. Zij werden vorige week door de rechter veroordeeld tot forse taakstraffen.

De landelijke intocht van de Sint is op 17 november in Zaandijk en de Zaanse Schans.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!