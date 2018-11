Het tijdschrift LINDA heeft een exclusief interview met Michelle Obama. Het blad van Linda de Mol is daarmee het enige Nederlandse medium dat de voormalige first lady heeft geïnterviewd.

In totaal dienden zeventig Nederlandse media een aanvraag in om Obama te mogen interviewen, meldt Villamedia. Buiten de Verenigde Staten gaf de voormalig presidentsvrouw slechts vier interviews, waarvan LINDA er dus een is.

Obama brengt de autobiografie Mijn verhaal uit, waarin ze openhartig vertelt over haar leven als presidentsvrouw en haar leven voor en na die tijd.

Voor het uitkomen van het boek sprak ze met verschillende media, waaronder dus LINDA. "Het voorstel dat we hadden opgesteld voor het interview was als een van de weinige in positieve zin opgevallen bij team-Obama", vertelt hoofdredacteur Jildou van der Bijl in een bericht op de site van het blad.

"Binnen 24 uur moesten we toen een uitgebreider plan presenteren, waarin we aantoonden waar LINDA voor staat en hoeveel we voor elkaar kunnen boksen in weinig tijd."

Het interview is in de editie van december te lezen.