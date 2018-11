De 25-jarige Jorn van Vrijaldenhoven heeft het RTL 4-programma Screentest gewonnen. Daarmee wint hij een jaarcontract bij de zender. In de finale streed hij tegen Hila Noorzai. Zij werden gejureerd door Ron Brandsteder, Bridget Maasland en voorzitter van de jury Robert ten Brink.

Aan het programma, dat wordt gepresenteerd door Gordon, deden twaalf onbekende mensen mee. De twee finalisten hadden echter al redelijk wat ervaring. Van Vrijaldenhoven werkte onder meer voor AT5 en Noorzai heeft een programma op radiozender Qmusic.

Het programma bereikte geen spectaculair hoge kijkcijfers, maar de zender heeft nog altijd vertrouwen in het format. In de finale moesten de twee onder meer een overval plegen met de All You Need Is Love-caravan en live een interview doen met Waylon en Pia Douwes.

Uiteindelijk kwam Van Vrijaldenhoven dus als winnaar uit de bus. Hoe zijn contract wordt ingevuld, is nog niet duidelijk.