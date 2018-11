RTL-presentator Martijn Krabbé ziet het in de toekomst wel gebeuren dat zijn eigen zender en SBS dichter bij elkaar komen.

"RTL en SBS6 zullen wel samen móeten gaan samenwerken. Ik mag hopen binnen vijf jaar, om de concurrentie van Google en Facebook tegen te gaan", zegt Krabbé in een zaterdag verschenen interview met het AD.

"En ik denk dat NPO dan ook mee moet doen", stelt hij verder. "Eén sterk mediablok in eigen land."

Volgens de presentator is RTL vorig jaar door een dal gegaan. "De kritiek op programmabaas Erland Galjaard, op Humberto Tan. Dat was tragisch, maar eerlijk gezegd vond ik de ijsdansoorlog erger." Daarmee doelt Krabbé op het moment dat de twee zenders twee soortgelijke programma's tegenover hadden gezet: Dancing on Ice (RTL) en Sterren Dansen op het IJs (SBS6).

"Toen stonden we echt in de loopgraven tegenover elkaar. Endemol versus Eyeworks. Van Westerloo ( Arjan van Westerloo, red.) tegenover Tina Nijkamp. Ik weet nog dat ook ik werd gebeld. Je moet meedoen aan Dancing with the Stars. Alles voor de kijkcijfers. Vond ik zo erg. Kon ik ook helemaal niet, dansen."

Krabbé vertelt aan de krant dat het nu weer goed gaat met zijn zender. "Vooropgesteld, de reorganisatie waarbij mensen hun baan verloren, was uiteraard verschrikkelijk. Maar we gaan nu weer de goede kant op."