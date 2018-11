Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Actiefilm: Into the Storm

21.00-22.40 uur op Veronica

Na een aantal miskleunen heeft Twister eindelijk een opvolger. Ook Into the Storm is een kostbare B-film met een voorspelbaar verhaal en figurerende acteurs. Wel erg goed gedaan, met waanzinnige special effects en wat sentiment. Dat voorspelbare verhaal nemen we dan maar voor lief.

Juridisch programma: De Rijdende Rechter

22.25-23.00 uur op NPO 1

Mr. Reid heeft het, net als collega-meester Frank Visser, enorm druk met burenruzies. Vanavond: meneer Erens probeert op allerlei manieren het onkruid van zijn buren uit zijn tuin te weren. Daarnaast hebben de twee ruzie over het gebruik van de oprit en een busje voor het raam.

Documentaireserie: Impossible Builds

21.30-22.30 uur op Discovery

In dit seizoen draait het om onderwaterwoningen en extreem smalle wolkenkrabbers. In verschillende afleveringen zie je hoe deze bijna onmogelijke gebouwen van over de hele wereld in elkaar zijn gezet.

Realityprogramma: Grenzeloos Verliefd

21.35-22.40 uur op Net5

Voor de echte realityfans (bekijk hier ook de beste realityshows op Netflix) is Grenzeloos Verliefd natuurlijk vaste prik. Met vanavond: Laura, die in 2015 de Italiaanse Marcello ontmoet en verliefd wordt. Na een paar jaar heen en weer te hebben gependeld, vertrekt Laura nu definitief naar Italië. Hier blijkt al snel dat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen heel anders is dan Laura gewend is.

Filmdrama: Lay the Favorite

20.30-22.15 uur op SBS9

Rebecca Hall is in Lay the Favorite helemaal klaar voor een nieuwe start en gaat in Las Vegas aan de slag als serveerster. Ze krijgt al snel een baan aangeboden door beroepsgokker Bruce Willis. In de komedie spelen ook Catherine Zeta-Jones en Joshua Jackson rollen.

