Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Dramaserie: Press

22.00 - 23.10 uur op BBC First

Press gaat over twee concurrerende tabloids in een gekke wereld, die nooit stilstaat. Koorddansen op de dunne lijn tussen ambitie en integriteit, daar komen slachtoffers van.



Documentaire: 2Doc: Schone schijn

20:55 - 22:00 uur op NPO 2

Schone Schijn gaat over 350.000 zelfstandige Nederlandse ondernemers met financiële problemen. In het geval van de 45-jarige Serge is de schuld zelfs groter dan 1 miljoen euro. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En vooral: hoe houdt hij het hoofd boven water?

Kinderprogramma: Het Sinterklaasjournaal

18:00 - 18:15 uur op NPO 3

Elk jaar gaat er wel iets mis in Het Sinterklaasjournaal: een storm op zee of een zoekgeraakte lijst met wensen. Dieuwertje Blok probeert het de kinderen zo positief mogelijk te vertellen. En dat komt goed uit: alle sinterklaasfilms zijn namelijk van Netflix verdwenen.

Natuurprogramma: Freeks wilde wereld

18:15 - 18:25 uur op NPO 3

De populaire bioloog Freek Vonk gaat in de eerste aflevering van het zevende seizoen naar Rwanda, waar hij berggorilla's en kuifmakaakjes onderzoekt. Ook doet hij een ander land aan: Brazilië.

Film: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

20:30 - 23:25 uur op NET5

Terwijl we wachten op Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, zendt NET5 elke maandag een Harry Potter-film uit. In dit voorlaatste deel gaan Harry, Hermelien en Ron op zoek naar Voldemorts gruzelementen.

