Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Elke week valt er iemand af die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Jody Bernal.

Bernal twijfelde al dagen of hij geen afscheid moest nemen. De zanger en dj had ten tijde van de opnames een zwangere vrouw thuis zitten en het schuldgevoel knaagde. Van Nicolette Kluijver kreeg hij uiteindelijk de kans te vertrekken. Hij besloot dat te doen.

Je stopt en het programma is klaar. Wat gebeurt er dan?

"Het is heel gek; ik weet dus niet meer wat ik allemaal gezegd heb toen ik werd opgevangen door de begeleider van de deelnemers. Ik heb het gesprek teruggezien, maar ik heb niet geregistreerd wat ik zelf zei, of dat het gefilmd werd. Tijdens het terugkijken dacht ik alleen maar: heb ik dat gezegd?"

"Daarna kom je in een dorp terecht waar alleen maar Nederlanders rondlopen die jou al die tijd hebben gevolgd voor het programma. Zij weten alles wat je hebt gedaan en zeggen allemaal vrolijk gedag. Dan besef je pas weer dat het televisie maken is. Natuurlijk zie je de cameraman en iemand die het geluid opneemt wel op het eiland, maar pas in dat dorp had ik weer door wat voor een enorme productie het is."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Het leek misschien wel zo, maar ik had geen heimwee. Ik voelde me schuldig en voelde zo veel angst tegenover mijn vrouw. Zij zat hoogzwanger thuis en ik kon aan niets anders denken dan dat ik de geboorte van mijn dochter zou missen omdat ik per se Expeditie Robinson wilde winnen. Dat zou nooit hebben opgewogen tegen de winst, ik zou dat mezelf de rest van mijn leven hebben aangerekend."

"Toen ik van het eiland af kwam, kreeg ik een brief van mij vrouw waarin ze indirect schreef dat ze graag wilde dat ik terugkwam. Ik wist meteen dat het goed was dat ik was gestopt. En toen ik haar eenmaal aan de telefoon had, wist ik het zeker: ik moest er gewoon voor haar en mijn kinderen zijn."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik ben echt altijd mezelf gebleven en daar ben ik onwijs trots op. Je merkte toch dat sommige mensen ineens 'aan' gingen en het nodig vonden zich overal mee te bemoeien zodra de camera's aangingen. Ik heb dat nooit gehad, wilde dat ook absoluut niet. Ik heb gewoon lekker mijn eigen ding gedaan en heb ook de tijd voor mezelf genomen om over dingen na te denken."

"En natuurlijk hoor ik achteraf dan wel van mensen dat ze het vreemd vinden dat ik besloot te stoppen. Want ik wist toch dat mijn vrouw zwanger was toen ik hieraan begon? En dat is ook zo. Maar hier in Nederland gaat alles door en denk je bij jezelf: ja, Expeditie, dat is goede pr. Iedereen heeft het over je en de boekingen stromen binnen. Maar daar op het eiland heb je tijd om na te denken, om te kijken naar jezelf, en dan kom je tot de conclusie dat dat niet opweegt tegen het belang van familie."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Op sociale media ben ik ruim van tevoren begonnen met minder plaatsen. Daardoor viel het amper op toen ik op pad was en mijn management slechts sporadisch nog iets plaatste. Mijn vrouw wist het natuurlijk wel, maar mijn familie en vrienden heb ik verteld dat ik er echt even uit moest. Ik heb een onwijs druk jaar gehad en dus vond niemand het raar dat ik echt even tijd voor mezelf moest nemen. Of nou ja, achteraf dan wel. Hoor je ze zeggen: 'Ik vond het al raar, zomaar er even tussenuit terwijl je vrouw hoogzwanger is.'"

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Zonder enige twijfel Corry Konings en Johnny Kraaijkamp jr. Wat een helden. Wij hadden geen flauw idee dat zij dagenlang op Duivelseiland zaten en het daar prima konden doen allemaal. Ik heb niet normaal veel respect voor die twee, hoe ze zich overal doorheen hebben geslagen en het leuk bleven hebben, en dat Corry ook gewoon bleef terwijl ze enorme ruzie had met Aisha."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik merkte achteraf pas dat ik toch wel heel erg in mijn bubbel zat. Nu ik het terugzie, denk ik: ja, je hebt bondjes afgesproken. Maar in mijn hoofd was het allemaal niet zo groots. Ik weet wel dat ze Dominique (Hazeleger, onbekende Nederlander, red.) of Loiza (Lamers, red.) eruit wilden stemmen, dus die zullen in de gevarenzone zitten. Maar mensen laten slechts een deel van zichzelf zien en dus weet je het eigenlijk nooit."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Jan (Bronninkreef, onbekende Nederlander, red.). Niemand wil hem er uitstemmen. Hij is een fijne, positieve man. Hij is overal bij en hoort er ook helemaal bij. Over hem valt echt niks slechts te zeggen. En omdat hij in de spellen niet enorm opvalt, omdat hij altijd in de middenmoot blijft hangen, denkt niemand eraan op hem te stemmen. Hij fladdert er zo tussendoor."