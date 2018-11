De kandidaten van de komende editie van Wie is de Mol? zijn bekend. In 2019 maken onder anderen zanger Nielson, nieuwslezer Merel Westrik en YouTuber Nikkie de Jager (NikkieTutorials) hun opwachting in het programma.

Verder doen patissier en Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven, presentatrice Evelien de Bruijn, acteur Rick Paul van Mulligen, journalist en programmamaker Sinan Can, actrice Sarah Chronis, presentator Jamie Trenité, presentatrice Evi Hanssen mee aan het programma.

Eerder werd al druk gespeculeerd over de deelnemers van het programma dat werd opgenomen in Colombia, nadat een afbeelding van een graffititekening van de deelnemers rondging op sociale media.

Foto gemaakt in Colombiaanse stad Medellin

De foto van die tekening werd gemaakt in Comuna 13, een wijk in de Colombiaanse stad Medellin die onder meer bekendstaat om het grote aantal graffitiwerken.

Het nieuwe seizoen van de successerie is vanaf 5 januari te zien. Rik van de Westelaken presenteert het programma. Hij is de opvolger van Art Rooijakkers, die inmiddels is overgestapt naar RTL.