De Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Ajax van woensdagavond is op televisie door ruim 1,95 miljoen mensen bekeken. De uitzending is daarmee het best bekeken programma van de avond.

Ajax speelde in Lissabon met 1-1 gelijk. De Amsterdammers staan daardoor met acht punten tweede in groep E van het Europese clubtoernooi, achter koploper Bayern München (tien punten).

Als Ajax op dinsdag 27 november wint bij AEK Athene, dan is al zeker dat de Amsterdamse club voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 overwintert in de Champions League. En ook als Benfica die avond niet zegeviert bij Bayern is Ajax door, ongeacht het resultaat in Athene.

Op woensdag 12 december sluit Ajax de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München.

Ook de voor- (876.000 kijkers) en nabeschouwing (696.000 kijkers) van Benfica-Ajax zijn goed bekeken. In de dag top drie staat naast de wedstrijd het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen kijkers) en Tussen Kunst en Kitsch (1,48 miljoen kijkers).