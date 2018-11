Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Spelshow: De tv kijker van het jaar

20.30 - 21.20 uur op NPO 1

Volg je Boer Zoekt Vrouw op de voet en ben je op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in First Dates? Dan had je zo kunnen deelnemen aan deze door Harm Edens gepresenteerde zoektocht naar de beste tv-kijker. Honderd tv-kijkers snijden de komende vijf weken om de titel.

Spelshow: Sanne Wallis de Show

21.20 - 22.00 uur op NPO 1

Sanne Wallis de Vries werd extra bekend door haar deelname aan Wie Is De Mol? en hierna mocht ze personalityshow Sanne Wallis de Show maken. Dit beviel zo goed, dat ze vijf nieuwe afleveringen presenteert.

Muziekprogramma: Kinderen voor Kinderen live in concert 2018

19.25 - 20.22 uur op NPO 3

Het is weer tijd voor het grootse Kinder-zangfestijn in Kinderen voor Kinderen live in concert 2018. Verwacht veel nieuwe hits maar ook oude klassiekers om mee te zingen.



Alvast in de meezingstemming komen? Dit zijn de beste optredens uit Beste Zangers ooit.

Filmdrama: In Limbo

22.00 - 22.50 uur op NPO 3

Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar schittert in In Limbo als politieagent Oscar. Hij is vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijk incident maar schuldgevoelens staan zijn toekomst in de weg.

Reportageserie: FC Emmen

22.00 - 22.40 uur op NPO 1

Voor het eerst in de 93-jarige historie promoveerde FC Emmen vorig seizoen naar de Eredivisie. Vanaf de eerste speelronde lieten de Drenten zien dat ze niet voor niets meedoen dit jaar. Deze reportage volgt die historische weg.

Bekijk ook welke nieuwe Netflix-films en series in november uitkomen.