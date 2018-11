Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: Het uur van de wolf: Adje

23:00 - 0:05 uur op NPO 2

Waar dj's dromen van YouTube-video's die miljoenen keren bekeken worden, is gitarist Adje Vandenberg de rust zelve. Is This Love van zijn band Whitesnake is 91 miljoen keer bekeken, maar Adje blijft bescheiden in Enschede.

Reportageserie: Iris onderzoekt

21:45 - 22:20 uur op NPO 3

Columniste en programmamaker Iris van Lunenburg onderzoekt in deze reportagereeks of gemengde relaties een graadmeter zijn voor integratie en acceptatie binnen de Nederlandse samenleving.

Comedy: Pitch Perfect

20:30 - 22:50 uur op NET5

Beca komt erachter dat a-capellagroepen erg fanatiek zijn als ze lid wordt van The Bellas en een moderner repertoire wil brengen. De film, waar mogelijk een vierde deel van verschijnt, speelt handig in op de door Glee aangespoorde zanggekte, maar zingt een liedje dat we uit zo veel andere films kennen: laat je niet op je kop zitten en doe waar je in gelooft.

Quiz: De Lijf Show

21:30 - 22:30 uur op SBS6

Viktor Brand leidt in deze nieuwe kennisquiz twee bekende koppels door vragen als: zijn blondines vruchtbaarder dan brunettes? Dat is nog eens wat anders dan uit de hand gelopen burenruzies. Vanavond ontvangt hij schaatsvrouwen Jorien ter Mors en Suzanne Schulten versus Anouk Smulders en Maik de Boer.

Documentaire: #BOOS: Terug naar je eige land

22:25 - 23:30 uur op NPO 3

Tim Hofman volgt in deze documentaire vijf van de vierhonderd vluchtelingkinderen die in Nederland in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon. Ondanks dat de kinderen in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen, moeten ze van de overheid terug naar hun 'eige land'. Maar waarom? Hofman zoekt het uit.