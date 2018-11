Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: De vrouw van een pedofiel

22.55-1.13 uur op NPO 2

Echtgenotes en kinderen die tot de arrestatie van hun man of vader geen vermoeden van pedofilie hadden raken geïsoleerd, met schok, schaamte en angst voor represailles tot gevolgd. Deze audiodocumentaire, met acteurs die lipsync naspreken, maakt deze kwestie inzichtelijk.

Documentaire: VPRO Thema: Lekker dik!?

21.05-22.40 uur op NPO 3

Wie dik is, krijgt weleens een verwensing naar zijn of haar hoofd. Ongenuanceerd en vaak keihard. Bram van Splunteren onderzoekt, net als Patty Brard in VetGelukkig?!, hoe Nederland denkt over dik zijn en vergelijkt dat met bevindingen van zeven jaar geleden.

Talentenjacht: Filmster Gezocht (M/V)

21.30-22.30 uur op SBS6

SBS6 ging de laatste weken, met behulp van Frank Lammers, Isa Hoes, Tim Oliehoek en presentatrice Leontien Borsato, op zoek naar het grootste allround acteertalent van Nederland. Vanavond is het zover en weten we wie er met de winst vandoor gaat.

Filmkomedie: Crocodile Dundee 2

20.30-22.45 uur op RTL7

Crocodile Dundee woont in Crocodile Dundee 2 (recensie) samen met de knappe journaliste Sue in New York. Er komt een einde aan hun gelukkige leven wanneer Sue gegijzeld wordt door drugsdealers. Het scenario van de film schreef Paul Hogan samen met zijn zoon Brett.

Reportageserie: Rossana Kluivert on a Mission

21.00-22.00 uur op TLC

Rossana Kluivert heeft op Curaçao een hondenopvang opgezet waar de viervoeters worden opgevangen, verzorgd en gesteriliseerd. Uiteraard is een en ander gefilmd. Van de bouw van het centrum en via de opvang van de honden tot de plaatsing bij geschikte families.

