Na Het Amsterdam Project en Het Rotterdam Project maakt Beau van Erven Dorens opnieuw een televisieprogramma met en over daklozen.

In De Sleutel krijgen daklozen in plaats van geld een appartement en moeten ze een plaats in de maatschappij zien te veroveren.

In het programma zullen zes daklozen uit zes verschillende steden de sleutel krijgen van hun eigen huis. Zij worden ondersteund met professionele hulp.

Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar 'Housing First', een idee dat uit Amerika stamt en waarbij daklozen hun problemen, zoals schulden, mogen aanpakken vanuit de rust en veiligheid van een eigen woning.

"Bij Gerrie, Alan en Marco, deelnemers aan het daklozenproject in Amsterdam, heb ik gemerkt dat een groot deel van het verhaal pas begon toen ze een eigen huis hadden gevonden", zegt Van Erven Dorens.

"Met als belangrijkste probleem: hoe hou je dat huis? En hoe vecht je je terug in een samenleving waar je zo lang geen deel van hebt uitgemaakt?"

Herstelcoach Rokus Lopik werkt ook met Van Erven Dorens samen voor Het Rotterdam Project en bracht in 2006 het principe van 'Housing First' naar Nederland. "Ik heb 200 procent vertrouwen in de samenwerking met Beau, de mensen met wie we gaan werken en de uitkomst van dit programma."

Het programma zal volgend jaar op RTL te zien zijn.