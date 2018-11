Rossana Kluivert is woensdag voor het eerst te zien in TLC-programma Rossana Kluivert: On A Mission, waarin ze het straathondenprobleem op Curaçao aanpakt. De opnamen lagen even stil omdat in het voorjaar borstkanker werd geconstateerd bij Kluivert.

"Ik ben net voor de hopelijk laatste keer geopereerd", vertelt Kluivert, die met haar man Patrick en zoontje Shane in Barcelona woont, aan NU.nl. "Ik wil heel graag naar Curaçao vliegen, maar dat mag nog niet van de dokters; ik moet nog even van de operatie bijkomen."

Kluivert zegt zich redelijk goed te voelen. "Ik moest iedereen na de operatie beloven dat ik even rustig aan zou doen, maar na een paar dagen wilde ik eigenlijk alweer aan de slag. Ik ging mensen bellen en appen, maar ik werd door iedereen genegeerd omdat ik eigenlijk rust moest nemen. Vervolgens lig ik dan in bed te malen en na te denken over onzinnige dingen als: zou die container met handdoeken al aangekomen zijn op Curaçao?"

In het TLC-programma is te zien hoe Kluivert met haar familie een hondenopvang opzet op Curaçao. Zij komt met haar gezin vaak op het eiland omdat haar man Patrick er veel familie heeft wonen. "Er zijn daar vele duizenden zwerfhonden en wij willen alle problemen die daaruit voortkomen oplossen", legt ze uit.

'Sterilisatie en educatie van groot belang'

"Sterilisatie is het belangrijkst, want uit twee honden kunnen binnen zes jaar tijd 67.000 pups voortkomen", aldus Kluivert. Een ander speerpunt is educatie. "Wij leren kinderen dat de hond onze beste vriend is en dat je daar goed voor moet zorgen."

Met het programma hoopt Kluivert, die zich al haar hele leven inzet voor het welzijn van dieren, meer aandacht en hulp te krijgen bij haar missie. "Ik krijg nu al van bekende en onbekende vrienden de vraag wat ze kunnen doen. Ook komen er toeristen langs en zijn er veel mensen op het eiland die hun steentje bijdragen. Maar er moet echt veel gebeuren; er is daar geen goed systeem voor de opvang van zwerfhonden. Asiels zitten overvol en daarom is een preventieve oplossing zo belangrijk."

Kluivert betrekt al haar gezinsleden, soms tegen wil en dank, bij haar missie. "Als we naar Curaçao gaan, wil iedereen naar het strand. Alleen komen we daar nooit, want ik kom altijd wel ergens een hond tegen die gered moet worden. De kinderen mogen daarom tegenwoordig uitkiezen waar we op vakantie gaan, en dan kiezen ze expres een plek die hondenvrij is."