Wilfred Genee gaat samen met Rick Romijn en Niels van Baarlen, de copresentatoren van Evers Staat Op, een programma maken op Radio Veronica.

Het programma gaat Veronica Inside heten en is vanaf 7 januari van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur te horen, zo meldt het drietal dinsdagochtend op Radio 538.

Het radioprogramma heeft dezelfde naam als het populaire voetbalprogramma op televisie. Ook in het radioprogramma zal de sport centraal staan, maar het trio bespreekt daarnaast ook het algemene nieuws.

"We willen graag het tv-programma versterken met het radioprogramma", zei Genee in de ochtendshow. "Een soort kruisbestuiving eigenlijk. Met dit team hoop ik dat er dan meer mensen op tv langs willen komen, want nu wil niemand meer."

Van Baarlen kondigde daarnaast aan binnenkort weer vader te worden. "Ergens in januari" verwachten de sidekick en zijn partner een dochter. Hij heeft al een zoon. In mei 2014 werd Duuc Held van Baarlen geboren.

Duo nog tot eind december in 538-show te horen

Romijn en Van Baarlen zijn tot en met 21 december nog gewoon te horen in het radioprogramma Evers Staat Op, op Radio 538. Edwin Evers kondigde in maart aan te stoppen met zijn ochtendshow. De 46-jarige dj noemde het "de moeilijkste beslissing die hij ooit nam in zijn leven".

De nieuwe programmering van Radio Veronica zal later bekendgemaakt worden.